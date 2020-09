Bogenschützen des MTV Elbingerode sind gut unterwegs

Elbingerode. Die Bogensportler treten in Seesen beim Sehusa-Turnier an und kehren mit guten Ergebnissen zurück. Am Sonntag findet die Vereinsmeisterschaft statt.

Nils Hartleb sicherte sich in der Jugendklasse Recurve mit 582 Ringen den ersten Platz. In der Altersklasse Recurve holte sich Harald Kirchhoff mit 540 Ringen den den zweiten Platz. In der Herrenklasse Blankbogen durfte sich Daniel Merten darüber freuen, dass er sich mit 126 Ringen auf den vierten Platz geschossen hatte.

Peter Arnold ging in der Masterklasse Recurve an den Start und holte sich mit 481 den fünften Platz. Silvia Berger startete ebenfalls in der Masterklasse Recurve und hatte am Ende mit 254 Ringen den siebenten Platz zu verzeichnen.

Am Sonntag finden auf dem Sportplatz Elbingerode die Vereinsmeisterschaft im Bogenschießen statt.