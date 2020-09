Milian Zirbus von der LG Osterode schnappt sich den Titel

Am vergangenen Wochenende vertrat Milian Zirbus als einziger Teilnehmer die LG Osterode bei den Landesmeisterschaften der Leichtathleten in Hannover. Im Erika-Fisch-Stadion, benannt nach einer ehemaligen Sprinterin und Olympiateilnehmerin, die in den 50er Jahren zunächst für den MTV Osterode startete, fand bei sommerlichen Temperaturen der Wettkampf der Männer, Frauen und U16 statt.

Am ersten Tag startete Zirbus, in der U16 zu Hause, im 100 m-Sprint. Schon im Vorlauf zeigte er der Konkurrenz mit 11,43 Sekunden, dass er seinen Hallentitel auch im Freien verteidigen wollte. Eine Stunde später im Finale gelang ihm wie immer ein super Start und er gewann deutlich in 11,42 Sekunden. Seine Freunde vom Kadertraining, Luca Winter aus Helmstedt (11,77) und Niklas Thiemann aus Wolfsburg (11,89) kamen auf Platz zwei und drei. Gleichzeitig verbesserte Zirbus seinen Kreisrekord nun schon zum vierten Mal in diesem Jahr.

Hürdenlauf am Sonntag

Am Sonntag stand der 80 m-Hürdenlauf auf dem Programm. Durch intensives Training in der Vorwoche war der Osteroder guter Dinge, auch wenn der Favorit aus Bremen eine fast sieben Zehntel schnellere Bestzeit vorweisen konnte. Zirbus startete wieder blitzschnell und ging mutig auf die erste Hürde zu. Damit lag er schon gut einen Meter vorn und konnte diesen Vorsprung bis zu fünften Hürde halten. Leider blieb er dann mit dem Nachziehbein leicht an der Hürde hängen und verlor etwas Geschwindigkeit. Der technisch fast perfekte Athlet aus Bremen holte auf und im Ziel waren beide gleichauf.

Nur anhand des Zielfotos wurde der Bremer mit 0,02 Sekunden Vorsprung Landesmeister, Zirbus landete mit 11,28 Sekunden auf Rang zwei. Der Ärger darüber verflog bei ihm aber sehr schnell, verbesserte er doch seine Bestzeit gleich um 0,8 Sekunden und brach den bestehenden Kreisrekord von 1988.

Mit diesen beiden Topleistungen endete die coronabedingt kurze Saison, in der viele Wettkämpfe und Meisterschaften ausgefallen sind. Gerne hätte Zirbus zum Beispiel an der DM teilgenommen.