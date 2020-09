SVG Göttingen spielt zu Hause, Northeim geht auf Reisen

Göttingen. Die Unistädter empfangen in der Fußball-Oberliga am Sonntag Lupo Martini Wolfsburg, die Eintracht spielt beim SV Ramlingen-Ehlershausen.

Am zweiten Spieltag der Fußball-Oberliga Niedersachsen tritt die SVG Göttingen zum ersten Mal zu Hause an. Die Unistädter empfangen am Sonntag Lupo Martini Wolfsburg am heimischen Sandweg. Der Anstoß ist um 17 Uhr.

Nach dem 3:1-Auftakterfolg im Südniedersachsen-Derby beim FC Eintracht Northeim geht die SVG mit viel Selbstvertrauen in die Begegnung mit den Gästen aus der Autostadt. Für die Wolfsburger ist es die erste Partie, sie waren am vergangenen Wochenende spielfrei.

Die Northeimer sind auswärts gefordert, sie treten am Sonntag ab 15 Uhr nordöstlich von Hannover beim SV Ramlingen-Ehlershausen an. Die Gastgeber stehen nach einem 3:0-Sieg zum Start gegen Gifhorn auf Platz eins – auch wenn die Tabelle nach einem Spiel noch nicht viel Aussagekraft hat.