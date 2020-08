Wacker Nordhausen spielt am Sonntag vor Zuschauern

Nordhausen. Zum ersten Heimspiel in der NOFV-Oberliga Süd empfangen die Rolandstädter den Aufsteiger FC An der Fahner Höhe im Albert-Kuntz-Sportpark.

Am Sonntag steht für den FSV Wacker 90 Nordhausen das erste Heimspiel in der NOFV-Oberliga Süd an. Zu Gast im Albert-Kuntz-Sportpark ist der Aufsteiger FC An der Fahner Höhe, Spielbeginn ist um 14 Uhr.

Wie schon beim Pokalspiel gegen Carl Zeiss Jena sind wieder bis zu 1.500 Zuschauer im AKS zugelassen. Geöffnete Stadionbereiche sind Zone 1 (Haupttribüne, Sitzplätze), Zone 2 (Fanblock, Stehplätze) und Zone 3 (Gegengerade, Stehplätze). Die Tageskassen für die jeweiligen Zonen öffnen ab 12 Uhr, ein Vorverkauf findet diesmal nicht statt.

Tabellarisch gesehen ist es das Kellerduell, auch wenn die Platzierung nach erst einem Spiel nicht viel aussagt. Wie die Wacker-Elf musste sich der Aufsteiger zum Auftakt geschlagen geben. Nordhausen unterlag 1:4 in Sandersdorf, der FC zu Hause 0:3 gegen Eilenburg.