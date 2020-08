BG Göttingen plant bei den Testspielen ohne Zuschauer

So wie hier beim BBL-Finalturnier in München werden auch die Testspiele der Veilchen zunächst ohne Zuschauer ausgetragen.

Göttingen. Veilchen starten am 31. August in die Saisonvorbereitung. US-Guard Christian Vital verstärkt das Team, er kommt von der University of Connecticut.

Der Kader der BG Göttingen für die Basketball Bundesliga-Saison 2020/21 ist fast komplett – Anfang der kommenden Woche kehren die Spieler zurück in die Universitätsstadt an der Leine. Als nächsten Neuzugang können die Veilchen Christian Vital präsentieren, der 23-jährige Guard spielte bislang an der University of Connecticut und erhält nun einen Ein-Jahres-Vertrag an der Leine. „Christian ist ein vielseitiger Guard, der mehrere Positionen besetzen kann – sowohl offensiv, als auch defensiv“, sagt BG-Headcoach Roel Moors über den US-Amerikaner. „Er ist ein guter Werfer von außen, ein sehr guter Verteidiger und für einen Guard ein sehr guter Rebounder.“

Vital wuchs zunächst in New York auf, zog als Teenager aber in den US-Bundesstaat Connecticut um und absolvierte dort die High School. Nach seinem Abschluss im Sommer 2016 entschied er sich für eine Basketball-Karriere im renommierten Programm der University of Connecticut, die auch Ex-Veilchen-Spieler Khalid El-Amin besuchte. In seiner ersten Saison für die UConn Huskies absolvierte Vital 31 Partien, in denen er bereits zehnmal in der Start-Aufstellung stand. Durchschnittlich kam der Aufbauspieler pro Spiel auf rund 28 Minuten Einsatzzeit (9,1 Punkte/3,6 Rebounds/1,8 Assists).

Treffsicher von Außen

Seine Spielzeit steigerte sich von Saison zu Saison, ebenso wie seine Einsätze in der Start-Aufstellung. In seinem Abschlussjahr in der vergangenen Spielzeit startete der 1,88 Meter große Basketballer in allen seiner 31 Spiele (32 Minuten Einsatzzeit). Vital kam im Schnitt auf 16,4 Punkte, 6,3 Rebounds und 2,6 Assists. Außerdem stellt der Neu-Göttinger einen Dreier-Rekord in der American Athletic Conference (AAC) auf: In vier Spielzeiten versenkte Vital 265 Dreier – so viel wie kein anderer Spieler vor ihm.

Vital ist der sechste Spieler im BG-Kader, der nicht über einen deutschen Pass verfügt – mehr dürfen in einem BBL-Spiel nicht eingesetzt werden. Damit ist auch klar, dass es für die bisherigen Veilchen Terry Allen und Mihajlo Andric keine neuen Verträge gibt. Allen wird bereits mit den Hamburg Towers in Verbindung gebracht.

BG-Headcoach Roel Moors versammelt sein Team zum ersten Mal am Montag, 31. August, um sich. Zuvor absolvieren die Profis umfangreiche medizinische Checks, die auch PCR-Tests auf das Corona-Virus beinhalten. Spieler, die per Flugzeug aus dem Ausland anreisen, werden direkt am Frankfurter Flughafen auf das Corona-Virus getestet. Um ins Mannschaftstraining einsteigen zu können, muss innerhalb der ersten Woche nach Ankunft ein weiterer PCR-Test erfolgen – erst bei zwei negativen Tests darf mit dem Team trainiert werden. Während der gesamten Saisonvorbereitung werden alle Teammitglieder regelmäßig auf das Corona-Virus getestet, um das Gesundheits-Risiko für alle Beteiligten so gering wie möglich zu halten.

Keine öffentlichen Termine

Öffentliche Termine werden die Veilchen angesichts steigender Infizierten-Zahlen vorerst nicht absolvieren, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Die geplanten Testspiele werden – Stand jetzt – unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. „Wir würden nichts lieber tun, als endlich wieder vor unseren Fans zu spielen und ihnen die Möglichkeit geben, das neue Team kennen zu lernen“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Allerdings steht die Gesundheit und das Pflichtbewusstsein, die Pandemie weiterhin ernst zu nehmen, im Vordergrund. Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck an einem Hygiene- und Sicherheitskonzept, um möglichst bald wieder gemeinsam mit unseren Fans Basketball zu erleben. Ziel ist es, zum Liga-Start im November vor Zuschauern spielen zu können.“

In der Vorbereitungszeit sind für das Moors-Team derzeit sieben Testspiele geplant, zwei davon auswärts. Im Göttinger Basketball-Zentrum empfangen die Veilchen die Basketball Löwen Braunschweig, die Paderborn Baskets, die EWE Baskets Oldenburg, Okapi BC Aalst und Science City Jena. „Wir prüfen derzeit, ob öffentliche Testspiele eventuell im Oktober möglich sind. Wir stehen im engen Austausch mit dem Göttinger Gesundheitsamt“, erläutert Meinertshagen.

Informationen zum Dauerkarten- und Einzelticketvorverkauf für die kommende Saison sind von der Genehmigung des Hygiene- und Sicherheitskonzepts abhängig. „Wir wollen keine falschen Versprechungen machen und müssen deshalb abwarten, wie die nächsten Wochen sich entwickeln. Wir hoffen, dass unsere Fans Verständnis für die Situation haben und bitten um etwas Geduld“, sagt Meinertshagen.