Oevermann-Zwillinge verlängern bei den Veilchen Ladies

Die Flippo Baskets BG 74 Göttingen vermelden die nächsten Verpflichtungen für die kommende Saison. Die Eigengewächse Annika und Meike Oevermann werden wie in der vergangenen Spielzeit zum Kader des Erstligisten gehören. Headcoach Goran Lojo hofft, dass die beiden Zwillingsschwestern den nächsten Schritt in der 1. Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) machen werden.

Bereits in der vergangenen Saison zählten die beiden „Oeverfrauen“, wie sie liebevoll in der Fan-Szene genannt werden, zum Kader der Veilchen Ladies. Dabei kamen sie allerdings zumeist nur zu Kurzeinsätzen. Und genau das soll sich nach den Wünschen von Trainer Lojo in der bevorstehenden Spielzeit ändern.

Doppelspielrecht für die Talente

In der vergangenen Saison überzeugten die beiden 17-Jährigen vor allem in der Oberliga-Mannschaft der BG 74, die ohne Niederlage den Aufstieg in die 2. Regionalliga geschafft hat. Dort war Meike Oevermann mit durchschnittlich 17 Punkten pro Partie die beste Schützin, Schwester Annika folgte mit 12,7 Zählern auf Rang zwei. Nach dem Aufstieg werden die Zwillingsschwestern auch weiterhin in beiden Teams im Einsatz sein.

Annika und Meike Oevermann sind die Spielerinnen sechs und sieben im Kader der BG-Damen. Geschäftsführer Roland Emme-Weiß hofft, bald weitere Verpflichtungen bekannt geben zu können. Die Saison der 1. DBBL startet coronabedingt erst am 24. Oktober. Zuvor sind noch die ersten beiden Runden im DBBL-Pokal angesetzt.