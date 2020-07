Handballer des Northeimer HC spielen in der Nord-Ost-Staffel

Die Handballer des Northeimer HC sind für die kommende Saison in der 3. Liga in die Staffel Nord-Ost eingeteilt worden. Unter anderem treffen die NHC-Recken dann auf die niedersächsischen Rivalen Eintracht Hildesheim und den MTV Braunschweig. Mit dem HC Empor Rostock mischt auch ein ehemaliger Europapokalsieger mit.

Die Saison soll am 3./4. Oktober beginnen. Dies legte die Spielkommission 3. Liga bei ihrer Sitzung am in Dortmund fest. Damit gibt es für die 72 Männer-Mannschaften in den vier Staffeln eine Orientierung für die weitere Planung. Gewünscht ist, dass die Spiele mit Publikum stattfinden können, sofern dies die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie ermöglicht und entsprechende Hygienekonzepte vorliegen. Zwei der vier Staffelsieger steigen nach einer Relegation in die 2. Liga auf. Aus jeder Staffel werden die letzten vier Teams absteigen.

„Dass wir Startdatum, Staffeleinteilung und Modus haben, hilft allen Beteiligten. Wir und damit auch die Vereine können nun etwas konkreter planen“, sagt Horst Keppler, Vorsitzender der Spielkommission 3. Liga. „Nach der abgebrochenen Saison 2019/20 erwarten wir mit der Spielzeit 2020/21 angesichts aller mit der Corona-Pandemie verbundenen Ungewissheiten erneut große Herausforderungen“, sagt Carsten Korte, Präsidiumsmitglied des DHB. „Wir alle sind gefordert, Kompromisse zu schließen, bestmöglich zu planen und in den kommenden Monaten sehr flexibel zu entscheiden.“

Die Gegner des Northeimer HC: 1. VfL Potsdam, Eintracht Hildesheim, Füchse Berlin II, HC Burgenland, HC Empor Rostock, HG Hamburg-Barmbek, HSG Eider Harde, HSG Ostsee N/G, Mecklenburger Stiere Schwerin, MTV Braunschweig, Oranienburger HC, SC DHfK Leipzig II, SC Magdeburg II, Stralsunder HV, SV Anhalt Bernburg, TSV Altenholz, TSV Burgdorf II.