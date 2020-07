Staffeln in der Regionalliga Nord der Herren stehen fest

Der Spielausschuss des Norddeutschen Fußball-Verbandes hat die Staffeleinteilungen für die Regionalliga Nord der Herren bekannt gegeben. Wie im Vorfeld von den Vereinen befürwortet, wird die Liga aufgrund der erhöhten Mannschaftszahlen in zwei Staffeln aufgeteilt. Die Mannschaftszahlen, abweichend von der Sollstärke, ergeben sich durch den vom außerordentlichen NFV-Verbandstag beschlossenen Saisonabbruch 2019/2020 ohne Absteiger und den Wegfall der Aufstiegsrunden.

So werden in der Regionalliga Nord der Herren erstmals 22 Teams an den Start gehen. Die Einteilung der Staffeln erfolgte auch auf Wunsch der Vereine nach regionalen Gesichtspunkten. Gespielt wird Jeder gegen Jeden in der jeweiligen Gruppe mit Hin- und Rückspiel. Nach Abschluss dieser Qualifikationsstaffeln erfolgt eine Aufteilung in eine Meisterrunde der punktbesten zehn Mannschaften und eine Abstiegsrunde mit zwölf Vereinen. Die unterschiedliche Zahl an Teams in den Staffeln der zweiten Saisonhälfte ergibt sich daraus, dass die Meisterrunde früher beendet sein muss, da für den Meister Verzahnungsspiele um den Aufstieg in die 3. Liga anstehen.

Über weitere Einzelheiten für die Spielzeit 2020/2021 wird in den kommenden Wochen informiert. Der Beginn der Saison wird durch den NFV-Spielausschuss nach Prüfung der Verfügungslagen in den vier Bundesländern Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein festgesetzt.

Staffeleinteilung

Staffel Nord: Altona 93, SV Drochtersen/Assel, SC Weiche Flensburg, Hamburger SV II, Heider SV, Holstein Kiel II, Phönix Lübeck, Lüneburger SK Hansa, Eintracht Norderstedt, FC St. Pauli II, FC Teutonia 05 Ottensen Staffel Süd: Werder Bremen II, Atlas Delmenhorst, Hannover 96 II, HSC Hannover, TSV Havelse, VfV Borussia 06 Hildesheim, SSV Jeddeloh, FC Oberneuland, VfB Oldenburg, BSV SW Rehden, VfL Wolfsburg II