Northeimer HC treibt seine Kaderplanung voran

Bei den Herren des Handball-Drittligisten Northeimer HC laufen die Kaderplanungen für die kommende Saison inzwischen auf Hochtouren.

Neben den bereits bekannten Abgängen muss der NHC zukünftig auch auf Kapitän und Anführer Paul-Marten Seekamp verzichten. Der langjährige NHC-Spieler, der noch zu Zeiten der HSG HSG Northeim/Hammenstedt/Hillerse an den Schuhwall wechselte, muss aufgrund steigender beruflichen Belastungen kürzertreten und wird vorerst keinen Handball mehr spielen. Immerhin: Sein Spielerpass bleibt bei den Northeimern.

Winterneuzugang Tomislav Buhinicek hat seinen Vertrag für die kommende Saison dagegen verlängert hat. Der kroatische Kreisläufer hat sich gut eingelebt beim NHC wird ein starkes und unterschiedliches Kreisläufer Duo mit dem nach Verletzungspause zurückkehrenden Paul Hoppe bilden. Ein weitere Verlängerung kann der NHC mit Rückraum-Shooter Jannes Meyer bekannt geben, der das Team weiter mit seiner Wurfkraft und seiner Abwehrqualität bereichern wird.

Vom Nachwuchsleistungszentrum des HC Elbflorenz kommt mit dem 18-jährigen Matteo Neufing der erste Neuzugang zum NHC. Der 1,91 m-Hüne begann bei seinem Heimatverein Radebeuler HV mit dem Handball und wechselte im C-Jugend-Alter zum großen Nachbarn HC Elbflorenz nach Dresden. Beim HCE durchlief er alle Altersklassen, spielte zuletzt in der A-Jugend-Oberliga und sammelte Erfahrungen in der Herren-Reserve in der 3. Liga. Aufgrund seines Studiums zieht er nun nach Göttingen und wird den NHC im Abwehrzentrum und am Kreis verstärken.