Das Rotenberger Team feiert einen Kantersieg

Der SV Rotenberg ist in der eFootball-Kreisliga Göttingen-Osterode weiter das Maß der Dinge. Auch nach sieben Spielen haben die Konsolen-Kicker des SVR ihre weiße Weste behauptet und führen die Tabelle an. Diesmal feierten die Rotenberger bei 12:2 gegen den SC HarzTor sogar einen kleinen Kantersieg. Dahinter hat auch die SG Harste/Lenglern weiter keinen Punkt abgegeben, ist allerdings mit einem Spiel in Rückstand.

Richtig gut in Fahrt ist das FIFA 20-Team des FC Merkur Hattorf gekommen. Lief es am Anfang noch etwas holprig, haben die Hattorfer inzwischen ihren Rhythmus gefunden und sind bis auf Rang drei geklettert. Am heutigen Freitag kommt es nun zu einem Duell, dass auch auf dem echten Rasen jede Menge Brisanz bietet – das Gemeindederby gegen den SV Rot-Weiß Hörden steht an. Die Hördener, amtierender Kreismeister, sind als Vierter ebenfalls in der Spitzengruppe platziert. Einen kleinen Rückschlag mussten die Youngster des JFV Rhume-Oder hinnehmen. Im Verfolgerduell mit der SG Settmarshausen/Mengershausen unterlag der JFV mit 1:3. In der Tabelle geht es vor allem auf den vorderen Plätzen weiter eng zu, etliche Mannschaften lauern auf einen Ausrutscher der vor ihnen platzierten, um Boden gut zu machen. Die Liga ist mittlerweile um ein Team geschrumpft, der SCW Göttingen hat seine Mannschaft zurückgezogen. Die bisher absolvierten Spiele der Weender wurden aus der Wertung genommen und sind in der Tabelle nicht mehr berücksichtigt. Somit kämpfen nur noch 19 Vereine um den Titelgewinn.