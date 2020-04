Jan Ringling wird neuer Trainer bei Eintracht Northeim

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen, auch bei der Verkündung von Neuigkeiten. Daher stellte der Fußball-Oberligist FC Eintracht Northeim seinen neuen Cheftrainer für die kommende Saison im Rahmen einer Videokonferenz vor. Jan Ringling wird ab dem Sommer ligaunabhängig am Rhumekanal das Kommando übernehmen.

Der Eichsfelder, Ringling ist in Fuhrbach groß geworden, ist so etwas wie die logische Lösung. Er steigt vom Interims-Co-Trainer im Sommer zum Chef auf. Der 27-Jährige war zu Saisonbeginn als Trainer der U19-Mannschaft zu den Northeimern gestoßen. Im März, nach der Trennung von Simon Schneegans, wurde Ringling zudem der Co-Trainer von Interimscoach Nils Reutter bei den Herren. Das Duo hat coronabedingt bislang allerdings erst ein Spiel an der Seitenlinie gestanden, holte da bei Spitzenreiter Hildesheim aber einen überraschenden Punkt.

Da Reutter im Sommer zum Bovender SV wechselt, musste sich die Eintracht nach einem neuen Trainer umsehen und wurde schnell in den eigenen Reihen fündig, wie Vorstandsmitglied Moritz Braukmüller berichtet. „Jan war von Beginn an in der engen Auswahl. Unsere interne Analyse hat schnell gezeigt, dass er der passende Kandidat ist“, sagte Braukmüller, der nun auf eine langfristige Lösung hofft: „Es soll wieder Kontinuität einkehren.“

Vorfreude auf neue Aufgabe

Ringling blickt seiner neuen Position mit viel Freude entgegen: „Ich freue mich riesig auf die Aufgabe.“ Als aktiver Spieler war er für die JSG Bergdörfer aktiv, musste aber bereits früh mit 19 Jahren verletzungsbedingt seine Karriere beenden. Der Wechsel an den Spielfeldrand zeichnete sich ab. „Ich war schon damals immer mehr Trainer als Spieler“, sagt er. Es folgten erste Stationen im Nachwuchs beim JFV Eichsfeld, im Herrenbereich war Ringling bei der SG Pferdeberg und Germania Breitenberg tätig.

„Wir wollen einen Fußball spielen, mit dem sich jeder identifizieren kann“, erklärt Ringling. Dabei verfolge er nicht unbedingt eine spezielle Philosophie: „Es geht darum, mitreißenden Fußball zu zeigen.“ Den im Sommer anstehende Umbruch bei den Northeimern, neun Abgänge aus dem aktuellen Oberliga-Kader stehen bereits fest, sieht der neue Coach nicht als Nachteil: „Ich denke, das schadet nicht. Wir werden eine junge, hungrige Mannschaft haben – vielleicht kann der Umbruch sogar ein Vorteil sein.“

Die Kaderplanung jedenfalls laufe gut, ein Großteil des Teams stehe schon fest. Einen wesentlichen Baustein soll dabei der eigene Nachwuchs bilden, sagt Ringling: „Wir haben in der U19 und U23 viel Talent, dass wir unbedingt berücksichtigen wollen.“