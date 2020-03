FC Eintracht Northeim stellt sich für die Zukunft neu auf

In einem Vorbereitungsspiel tritt der FC Eintracht Northeim (in rot) am 16. Juli 2019 im Gustav-Wegner-Stadion gegen den Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn an.

Das Coronavirus beeinflusst den Alltag aller, so auch beim Fußball-Oberligisten FC Eintracht Northeim. Das Vereinsleben ruht seit Tagen und wird auch noch bis mindestens zum 20. April ausgesetzt bleiben. In den vergangenen Tagen und Wochen hat sich bei den Northeimern im Verein trotzdem viel bewegt, berichtet der Verein in einer Presseerklärung.

So habe der Vorstand in den vergangenen Monaten an verschiedenen Szenarien für die kommende Saison gearbeitet und daraufhin einen Plan und neue Strukturen für die Zukunft des FC Eintracht entwickelt. „Wir werden uns von der klassischen Vorstandsführung zu einer durch Ehrenamt und Miteinander geprägten Kultur entwickeln, die auf die Mithilfe vieler Beteiligter setzt“, so die Northeimer. Sowohl der Sportliche Leiter als auch die Geschäftsführung werden nicht mehr hauptamtlich besetzt.

Schwabe geht zum NFV

Tim Schwabe wird bereits zum heutigen 1. April eine neue Arbeitsstelle beim NFV antreten, den Vorstandsvorsitz aber noch bis zur Jahreshauptversammlung im Juli besetzen und den Verein darüber hinaus weiter ehrenamtlich unterstützen. Philipp Weißenborn wird zum 1. August ebenso eine neue Arbeitsstelle antreten und den Verein auch ehrenamtlich unterstützen.

„Das Ziel ist ein kleiner, repräsentativer Vorstand und eine breite Ressortstruktur mit einem großen, aber handlungsschnellen erweiterten Vorstand mit einer klaren Team- und Aufgabenstruktur“, heißt es in der Presseerklärung. „Wir sehen in diesem Umbruch die Chance, unsere Stärken noch weiter herauszuarbeiten und uns als Verein gemeinsam weiterzuentwickeln“, so die Northeimer. Der Verein soll weiterhin für eine außerordentliche Nachwuchsarbeit stehen.

Im Gustav-Wegner-Stadion wurden die Sanierungsarbeiten im Obergeschoss beendet, inzwischen sind die Bauarbeiten der ersten Bauphase im Erdgeschoss angelaufen. Die Abrissarbeiten für die neue Gaststätte sind fast beendet, sodass im April bereits mit den Aufbauarbeiten begonnen werden kann.

Finanziellen Situation

Nach den erheblichen finanziellen Einbußen, die den Club ab Oktober getroffen hatten, war der Vorstand bestrebt, den laufenden Saisonbetrieb durch Kostenreduzierung und der Generierung von Mehreinnahmen sicherzustellen. „Dieses ist uns dank eines großen Entgegenkommens auf Spieler- und Trainerebene gelungen“, berichtet die Eintracht. So hofft der Vorstand, den Verein in eine gesunde Zukunft führen zu können.

Bemerkenswert ist das derzeitige soziale Engagement. So konnte kurzfristig eine Einkaufshilfe ins Leben gerufen werden, die älteren und hilfsbedürftigen Menschen während der Corona-Krise tägliche Besorgungen abnimmt.