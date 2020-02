B-Mädchen des FFC Renshausen landen auf dem Siegerpodest

Die B-Mädchen des FFC Renshausen hatten sich bei den Kreismeisterschaften souverän für für den Futsal-Bezirksentscheid qualifiziert und sich im Vorfeld des Turniers in Einbeck einiges vorgenommen. Bei der Siegerehrung konnten sie sich, wie schon die C-Juniorinnen, über einen guten dritten Platz freuen.

Gespielt wurde in zwei Gruppen zu vier Mannschaften. In der Vorrunde hießen die Gegner SVG Göttingen (1:1), VfL Wolfsburg II (1:0) und TSV Eixe (5:0). So konnte man sich als Erster vor dem VfL Wolfsburg für die Halbfinals qualifizieren. In Gruppe A setzte sich FC Eintracht Northeim vor JFV Kickers Hillerse-Leiferde, MF Göttingen und Eintracht Braunschweig durch.

In einem engen spannenden Halbfinale gegen Hillerse-Leiferde mussten sich die FFC-Mädchen dann knapp mit 0:1 geschlagen geben. Keeperin Johanna Heitmüller hatte dabei ihr Team mit gleich zwei parierten Strafstößen im Spiel gehalten. „Leider haben wir einige Male zu passiv verteidigt und selber bei einem Gegenstoß die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich vergeben“, so Trainer Leander Beljan.

Im Spiel um Platz drei konnte Renshausen die Mädchen aus Northeim deutlich mit 4:1 besiegen und sicherte sich damit als bestes regionale Mannschaft den Platz auf dem Podest. Das Endspiel gewann der JFV Hillerse-Leiferde im Shootout gegen den VfL Wolfsburg II und sicherte sich damit den Bezirkstitel.