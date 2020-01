BG Göttingen trifft am Samstag erneut auf die Wölfe

Keine zwei Wochen ist das letzte Aufeinandertreffen der BG Göttingen und des Mitteldeutschen BC her, da steht schon das nächste Duell der beiden Teams an. Die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers empfängt die Wölfe aus Weißenfels am Samstag ab 18 Uhr in der Sparkassen-Arena zum Rückspiel und Start in die Rückrunde der Basketball Bundesliga.

Das Hinspiel entschieden die Göttinger knapp 90:84, allerdings mussten die Mitteldeutschen in Kaza Kajami-Keane und Joey Dorsey auch auf zwei Leistungsträger verzichten, die am Samstag nach Clubangaben wieder fit sein werden. „Das sind zwei wichtige Spieler für Weißenfels“, sagt BG-Co-Trainer Hylke van der Zweep. „Kajami-Keane kann punkten, Dorsey ist eine Macht in der Zone.“ Anders als die Veilchen hatte die Mannschaft von Weißenfels-Headcoach Björn Harmsen am vergangenen Wochenende spielfrei und konnte somit das Hinspiel ausführlich analysieren und sich eine Strategie für das Rückspiel am Samstag überlegen.

MBC erholt, aber ohne Rhythmus

Deutlich überlegen war die Roijakkers-Truppe bei den Rebounds (45:31) und erzielte 21 Punkte nach Offensiv-Rebounds. Zudem schafften es die Göttinger, den Gegner bei einer Dreier-Trefferquote von 30 Prozent zu halten. Normalerweise treffen die Weißenfelser fast 40 Prozent ihrer Distanz-Würfe. „Die Pause kann ein Nachteil für sie sein, weil sie aus ihrem Rhythmus kommen. Allerdings konnten sie ihre Verletzungen auskurieren und sich neue Dinge für unser Spiel ausdenken – das ist sicher ein Vorteil“, weiß van der Zweep.

Einen guten Einstand feierte vor zwei Wochen Rückkehrer Tremmell Darden. Der 38-jährige Guard war mit 19 Punkten Topscorer seines Teams und holte zudem zehn Rebounds. Harmsen hat nun sieben ausländische Profis im Kader, von denen er pro Spiel nur sechs einsetzen darf. US-Guard Andrew Warren, der durchschnittlich 15,6 Punkte bei einer Dreier-Trefferquote von 50 Prozent erzielt, und der beste Vorlagengeber der Liga, Jovan Novak (9,4 Assists), dürften beim MBC gesetzt sein.

Gegen eines der besten Offensiv-Teams der Liga – nur Alba Berlin und die Merlins Crailsheim erzielen mehr Punkte pro Spiel – wird es wieder auf eine gute Verteidigung der BG ankommen. „Es wird nicht ausreichen, nur Tremmell Darden besser zu kontrollieren. Sie haben viele Spieler, die viele Punkte erzielen können. Wir müssen unseren Basketball spielen und am Ende, wenn das Spiel eng ist, die nötigen Stops hinbekommen“, so van der Zweep.

Eintrittskarten gibt es am Samstag noch ab 16.30 Uhr an der Arena-Kasse.