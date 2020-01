Spiel des FSV Wacker Nordhausen wird vom Verband abgesagt

Der Rückrundenstart des FSV Wacker 90 Nordhausen in die Fußball-Regionalliga Nordost verschiebt sich im mindestens eine Woche. Das für den Samstag angesetzte Nachholspiel gegen den SV Babelsberg 03 muss ausfallen.

„Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hat die Partie von offizieller Seite abgesagt. Maßgeblich für diese Entscheidung war die Unbespielbarkeit des Platzes sowie der Fakt, dass diese Begegnung als Sicherheitsspiel eingestuft wurde. Der Kunstrasenplatz steht so als Ausweichmöglichkeit nicht zur Verfügung“, teilte Wacker mit. Anders als bei Partien mit einem zu erwartenden geringen Fanaufkommen der Gäste ist damit eine Verlegung auf den B-Platz des Albert-Kuntz-Sportparks nicht möglich.

Kurzfristig konnten die Nordhäuser allerdings noch einen Testspielgegner für das Wochenende finden, so dass der Ball trotzdem rollt. Bereits am Freitagabend treten die Rolandstädter beim VfL Wolfsburg II, dem Tabellenführer der Regionalliga Nord, an.