Göttingen. Die Basketballerinnen der BG 74 Göttingen feiern durch das 59:50 (50:50, 24:25) gegen den Tabellendritten den vierten DBBL-Sieg in Serie.

Veilchen Ladies besiegen TK Hannover in der Verlängerung

Die Lautstärke im FKG kannte kaum Grenzen. Knapp 500 Fans waren restlos begeistert, als die Bundesliga-Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen den Turnklubb Hannover nach langem Kampf und Verlängerung mit 59:50 (50:50, 24:25) geschlagen hatte. Die Veilchen Ladies festigten mit dem vierten Sieg in Folge ihren siebten Tabellenplatz, die Gäste mussten dagegen ihren dritten Rang abgeben.

Von Beginn an war es die erwartet enge Partie. Zwar lagen die Gastgeberinnen nach dem Tippoff mit 4:0 und 8:4 vorne. Dann aber übernahm Hannover die Regie und gab die Führung bis in den Schlussabschnitt nicht mehr ab. Insbesondere TKH-Topscorerin Aliaksandra Tarasova stellte die Göttingerinnen immer wieder vor Probleme. Acht Punkte von Jill Morton brachten die BG-Damen zur Pause aber in Schlagdistanz.

Ein ganz enges Spiel

Nach dem Seitenwechsel blieb das Match eng. Nach 30 Minuten hatte Hannover seinen Ein-Punkte-Vorsprung gehalten. Dann begannen insbesondere die Minuten von BG-Kapitänin Jennifer Crowder. Sie sorgte in der 36. Minute beim 38:36 für die erste Führung, holte anschließend einen Rebound, mit dem Anna Kelly auf 46:38 stellte. Die Partie schien entschieden, doch die Gäste schlugen zurück. Vier Punkte in den letzten vier Sekunden brachten den TKH tatsächlich noch in die Overtime.

In der hatte die BG den bei weitem längeren Atem. Mit 9:0 entschieden die Veilchen Ladies die Overtime für sich. Beste Punktesammlerinnen bei den Gastgeberinnen waren Anna Kelly (17 Punkte) und Jill Morton (16). Doch auch Ivana Blazevic mit 8 Punkten, 12 Rebounds und 8 Balleroberungen hatte entscheidenden Anteil am Derbysieg.