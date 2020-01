Wacker Nordhausen siegt mit 3:1 bei Eintracht Northeim

Northeim. Der Fußball-Regionalligist aus der Rolandstadt absolvierte sein erstes Testspiel in der Rückrundenvorbereitung, die Eintracht war zum zweiten Mal aktiv.

Fußball-Regionalligist FSV Wacker 90 Nordhausen hat das Vorbereitungsspiel beim Oberligisten FC Eintracht Northeim mit 3:1 (3:1) für sich entschieden.

Vor rund 100 Zuschauern am Rhumekanal hatten Nils Pichinot (5.), Erik Schneider (21.) und Florian Beil (35.) die feldüberlegenen Gäste in Führung gebracht, Maurice Franke traf für die Northeimer (36.). Zur Pause wurde kräftig durchgewechselt, im Anschluss neutralisierten sich die Team praktisch komplett. So gab es bis zum Schluss keine nennenswerten Chancen. „Es war ein guter erster Test“, sagte Wacker-Trainer Tino Berbig im Anschluss, doch auch sein Gegenüber Simon Schneegans sah eine ordentliche Vorstellung seiner Mannschaft.