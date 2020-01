Die dritten Damen des VT Südharz und die U13-Mädchen spielen

Herzberg. Die Damen treten in der Bezirksliga bei Tuspo Weende IV an und sind in der Außenseiterrolle. Die U13-Mädchen reisen zur Bezirksmeisterschaft.

Nur ein kleines Programm gilt es an diesem Wochenende für die Volleyballerinnen des VT Südharz zu absolvieren. Lediglich die dritten Damen sind im Einsatz.

Das Team trifft in der Bezirksliga am Samstag schon um 14 Uhr im Göttinger Norden auf Tuspo Weende IV und will dort das Punktekonto aufbessern. Dazu müssen die Südharzerinnen allerdings eine starke Leistung abrufen, denn Weende steht auf Platz drei der Tabelle und ist damit in der Favoritenrolle. Beim ersten Aufeinandertreffen unterlagen die VTS-Damen mit 0:3, nun wollen sie das Ergebnis besser gestalten.

Gespielt wird zudem im Nachwuchs. Am Sonntag reisen die jüngsten Volleyballerinnen des VT Südharz, die U13-Mädchen, nach Vöhrum und wollen dort bei den Bezirksmeisterschaften Platz eins oder zwei belegen. Das würde zur Teilnahme an den Nordwestdeutschen Meisterschaften berechtigen. Im Vorrundenspiel heißt der Gegner USC Braunschweig II. Bei einem Sieg in diesem Spiel wäre man dem gesteckten Ziel schon ein gutes Stück näher.