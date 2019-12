BG Göttingen verliert in letzter Sekunde bei Bayern München

Ist das bitter! Die BG Göttingen hat in der Basketball-Bundesliga eine Sensation nur um Sekundenbruchteile verpasst. Die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers unterlag beim verlustpunktfreien Spitzenreiter FC Bayern München durch einen Dreier von Petteri Koponen mit ablaufender Uhr mit 81:82 (37:34). Vor 5.231 Zuschauern im Audi Dome zeigten die Südniedersachsen eine glänzende Leistung, führten teilweise mit neun Punkten und brachten den Favoriten gehörig ins Wanken, ehe der K.o. folgte.

Die Veilchen starteten in der Offensive mit Problemen und lagen 0:7 zurück. Allerdings machten sich die Strapazen des internationalen Wettbewerbs bei den Gastgebern bemerkbar, die Göttinger arbeiteten sich auf 7:8 heran (7.). Die Bayern agierten alles anderes als souverän, während die Roijakkers-Truppe ihr Kämpferherz zeigte. Im zweiten Abschnitt lief es bei der BG immer besser. Bennet Hundt brachte die Gäste in der 12. Minute erstmals in Führung (17:16) und legte von Außen zum 20:18 und 25:20 nach (14.). Zwar blieben die Münchener in Schlagdistanz, doch die Veilchen spielten mutig auf. Mit einem Drei-Punkte-Vorsprung ging es in die Halbzeitpause (37:34).

BG baut Vorsprung aus

Nach dem Seitenwechsel machte die BG da weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört hatte. Mihajlo Andric traf zweimal von außen, Hundt versenkte ebenfalls einen Dreier (47:39/25.). München verkürzte auf 50:49, aber die Veilchen hatten die passende Antwort und ließen einen 10:2-Lauf folgen, den Marvin Omuvwie zum 60:51 abschloss (30.).

Im letzten Viertel zeigten die Münchener ansatzweise ihre Qualität und kämpften sich heran. In der 37. Minute gingen die Bayern wieder in Front (71:73), Terry Allen glich per Dreier zum 77:77 aus (39.). Die Schlussphase war nichts für schwache Nerven. Nachdem Hundt die Veilchen erneut in Führung gebracht hatte (81:79), nahm Koponen den letzten Wurf, den der Finne mit der Schlusssirene versenkte und die Bayern jubeln ließ.

„Ich denke, dass wir heute den Sieg verdient gehabt hätten. Ich glaube, das ist das erste Mal in 16 Jahren, dass ich so etwas nach einer Niederlage sage. Wir haben gekämpft, ich muss allen meinen Jungs ein riesiges Kompliment machen. Das wäre ein großartiger Sieg gewesen. Doch unglücklicherweise ist es am Ende jetzt genauso, als ob wir deutlich verloren hätten“, sagte Roijakkers nach dem Spiel.