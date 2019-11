Premiere: Tanzsportteam Göttingen gewinnt Deutsche Meisterschaft

Ein Traum wird wahr: Das Tanzsportteam Göttingen ist erstmals Deutscher Meister der Standardformationen. Bei den Titelkämpfen in Hamburg am Sonnabendabend tanzten sich die Göttinger vor Titelverteidiger Braunschweiger TSC an die Spitze. „Ich bin einfach nur happy“, jubelte Cheftrainer Markus...