Jan Choinski siegt bei Premiere der Bad Salzdetfurth Open

Der an Nummer zwei gesetzte Jan Choinski hat die erste Auflage der Bad Salzdetfurth Open gewonnen. Der 23-Jährige besiegte im Finale des mit 15.000 Dollar dotierten ITF-Futures den für den OteV Oldenburg spielenden Hannoveraner Stefan Seifert deutlich mit 6:3, 6:1.

Choinski, Nummer 295 der ATP-Weltrangliste, lieferte im Finale eine blitzsaubere Leistung ab und stoppte den Lauf des ungesetzten Seifert. Die Nummer 946 der Welt hatte bis dahin mit Daniel Altmeier und Marc-Andrea Hüsler die Nummern acht und eins der Setzliste jeweils in zwei Sätzen aus dem Turnier befördert. „Meine Beine haben mich heute nicht mehr so richtig getragen und das konnte ich gegen einen so starken Gegner nicht ausgleichen“, fasste Seifert – der 34-Jährige ist erst seit August wieder auf ITF-Turnieren unterwegs - das Finale zusammen.

Lob für Turnier und Gegner

Choinski, der im Verlauf des Turniers nur einen Satz abgab und das Finale insbesondere mit seinem starken Aufschlag und präzisen Grundschlägen dominierte, sah seinen Sieg als gute Vorbereitung für das ATP Challenger Wolffkran Open in Ismaning in der kommenden Woche und sprach den Bad Salzdetfurth Open überdies ein großes Kompliment aus: „Wir Spieler hatten hier alles, was wir brauchten und wurden sehr umsorgt.“ An Seifert persönlichgewandt erklärte der für Großbritannien startende gebürtige Deutsche: „Ich finde es fantastisch, dass du dich mit 34 Jahren immer noch so motivieren kannst und auf der Tour dabei bist. Solche Spieler brauchen wir.“

Bereits einen Tag zuvor hatte sich Seifert an der Seite seines Oldenburgers Mannschaftskameraden Lasse Muscheites einen Titel geholt. Das ungesetzte Duo siegte gegen Altmeier/Choinski in einem nervenaufreibenden Finale mit 2:6, 6:3 und 11:9. Dabei lag die niedersächsische Paarung im Match-Tiebreak bereits mit 4:9 zurück, gewann dann aber sieben Punkte in Folge.

Die Bad Salzdetfurth Open, die von der Brunswiek Marketing GmbH gemeinsam mit Wilhelm Holz ausgerichtet werden, treten in die Fußstapfen des TNB-ITF-Futures, das elf Jahre vom Verband ausgetragen wurde. „Wir waren mit dem Feld und der Qualität er Matches sehr zufrieden“, so Turnierdirektor Volker Jäcke. Auch für das Jahr 2020 sind die Bad Salzdetfurth Open fest eingeplant. TNB-Präsident Raik Packeiser bekräftigte die Wichtigkeit dieser Turniere für die Nachwuchstalente aus Niedersachsen und Bremen und die Stärkung des Standortes Bad Salzdetfurth.