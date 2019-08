Veilchen Ladies unterliegen College-Basketballerinnen

Die Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen befinden sich derzeit zu einem Trainingslager in der Toskana. Zweimal traten die Veilchen Ladies dabei in Testspielen gegen Teams von US-amerikanischen Universitäten an, zweimal unterlagen sie.

Im ersten Spiel gegen die Gonzaga Universität gab es eine deutliche 43:64 (27:33)-Niederlage. Bis zur Halbzeit hielten die Erstliga-Basketballerinnen aus Göttingen noch gut mit. Anschließend allerdings machte sich allerdings ein Kräfteverschleiß bemerkbar. Auch das zweite Testspiel des Italien-Trips gegen die Virginia Tech University ging mit 51:65 verloren. Zur Pause waren die Veilchen Ladies beim 23:24 in Schlagdistanz, wie gegen Gonzaga setzten sich die College-Akteurinnen nach dem Seitenwechsel dann allerdings immer mehr ab.

Zum Team gestoßen ist mittlerweile auch Jenny Crowder, die zuvor bei der deutschen Nationalmannschaft im Einsatz war. In ihren Länderspielen drei und vier konnte sie bei den Siegen der DBB-Frauen gegen Rumänien drei und fünf Punkte beisteuern.