Internationale Topfahrer starten bei der Deutschland Tour

Grand Tour-Gewinner, dazu mehr als ein Dutzend Etappensieger der Tour de France, Welt-, Europa- und Landesmeister, Monument-Gewinner, Radsport-Ikonen und aufstrebende Youngsters – die Deutschland Tour bringt in diesem Jahr das Who is Who des Radsports zusammen.

Neben den deutschen Top-Fahrern wurden namhafte internationale Profis in die vorläufigen Aufgebote der 22 Mannschaften benannt. Die Deutschland Tour führt vom 29. August bis zum 1. September von Hannover nach Erfurt. Am 30. und 31. August macht das Peloton Station in Göttingen. Zunächst ist die Unistadt am Freitag, 30. August, Zielort der zweiten Etappe. Am Samstag wird dann die dritte Etappe an der Leine gestartet.

Perfektes Terrain für Alaphilippe

Mit dabei wird der Führende der Weltrangliste und einer der Top-Stars der diesjährigen Tour de France sein: Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step). Für 14 Tage trug er im Juli das Gelbe Trikot und eroberte die Herzen der Fans. Bei der Deutschland Tour gehört der Publikumsliebling zu den Favoriten. Vor allem die Anstiege der dritten Etappe im Thüringer Wald liegen dem 27-Jährigen.

Auch das Siegerteam der Tour de France, Team Ineos, präsentiert den deutschen Fans eine Top-Mannschaft. Geraint Thomas kommt nach seiner Premiere im vergangenen Jahr wieder gern zurück. Neben dem Zweitplatzierten der Tour de France startet auch der ehemalige Weltmeister und Klassiker-Spezialist Michal Kwiatkowski.

Das Terrain liegt auch EF Education First. Das Team aus den USA reist mit Alberto Bettiol, dem Gewinner der diesjährigen Flandern-Rundfahrt, an. Er trifft er auf die beiden Fahrer, die er im April auf die Podiumsplätze verwiesen hat: Kasper Asgreen (Deceuninck - Quick Step) und Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates). Der Rekordsieger des deutschen Radklassikers Eschborn-Frankfurt ist Teil eines prominent besetzten Teams, denn neben ihm wurden auch Diego Ulissi sowie Routinier Dan Martin nominiert.

Wie Martin hat auch Richie Porte (Trek-Segafredo) bereits 14 Starts bei dreiwöchigen Landesrundfahrten in den Beinen. Der Australier geht an der Seite seines Teamkollegen und Sprinters Jasper Stuyen ins Rennen. Mit Caleb Ewan (Lotto-Soudal) ist ein weiterer Topsprinter dabei, der Australier will an die Erfolgsserie der Tour de France anknüpfen, wo er drei Etappen für sich entschied.

Mit Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) hat sich ein weiterer Etappensieger der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt angekündigt. Der „Hai von Messina“ ist einer der erfolgreichsten Fahrer im Peloton. „Die Deutschland Tour 2019 wird eines der besten Pelotons in dieser Saison zusammenbringen. Dieses außergewöhnlich hohe sportliche Niveau zeigt die Weiterentwicklung des Rennens“, sagt Claude Rach, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung des Radsports.

Die finale Startliste wird vor der Teampräsentation am 28. August in Hannover bekannt gegeben.