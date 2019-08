Sechs Handball-Topteams kommen nach Ilsenburg

Zum 30. Mal wird am Freitag das Internationale Klaus-Miesner-Gedenkturnier in der Harzlandhalle in Ilsenburg angepfiffen. Seit drei Jahrzehnten geben sich hier alljährlich die Handballrecken namhafter Spitzenvereine ein Stelldichein und machen sich im sportlichen Wettkampf um den Harz Energie-Cup fit für die kommende Saison. Es wird allerdings die letzte Auflage sein, der gastgebende HV Ilsenburg kann die gestiegenen Kosten und den hohen Organisationsaufwand nicht mehr stemmen.

Zum Abschluss dürfen sich die Besucher bis Sonntag aber noch einmal auf ein internationales Spitzenfeld freuen. Neben dem Lokalmatador SC Magdeburg, der sich im Finale um den Deutschen Handballpokal nur den Kielern geschlagen geben musste, sind drei Champions League-Teilnehmer am Start: Elverum Handball (Norwegen), Kadetten Schaffhausen (Schweiz) und RK Celje (Slowenien). Malmö HK (Schweden) komplettiert das internationale Teilnehmerfeld und als weiterer Bundesligist ist der TBV Lemgo Lippe vertreten. Er reist mit der Maßgabe an, den Harz Energie-Cup zu verteidigen.

Tickets unter Telefon 039452/19433 sowie online unter www.hv-ilsenburg.de.