Auch die 140. Galopprennwoche bietet ein volles Programm

Bad Harzburg. Ab Samstag, 20. Juli, sind auf der Rennbahn Am weißen Stein in Bad Harzburg fünf Renntage angesetzt, mit starken Feldern und vielen Wettoptionen.

Am Samstag, 20. Juli, beginnt auf der Rennbahn am Weißen Stein die 140. Bad Harzburger Galopprennwoche. Fünf Renntage sind bis zum Sonntag, 28. Juli vorgesehen. Ein zufriedenstellendes Nennungsergebnis gab es für die ersten beiden Tage. Rund 200 Pferde aus sechs Nationen wurden genannt, die endgültigen Starterangaben erfolgen Mitte kommender Woche.

Zum fünften Mal wird in Bad Harzburg in diesem Jahr ein BBAG-Auktionsrennen gelaufen, am zweiten Samstag mit einer Dotierung von 37.000 Euro über eine Distanz von 1.850 Meter. Startberechtigt sind ausschließlich dreijährige Pferde, die 2017 in einem Auktionsring der Baden Badener-Auktionsgesellschaft (BBAG) waren. 2019 werden in Deutschland 19 Auktionsrennen für zweijährige und dreijährige Pferde mit einem Preisgeld-Volumen von rund 1,1 Millionen Euro gelaufen.

In Bad Harzburg wird erneut eine neue Art der Gewichtsberechnung probiert. Die auf den Auktionen teuersten Pferde müssen die höchsten Gewichte tragen, bei den preisgünstigen Pferden müssen die Jockeys leichte Gewichte auswiegen. Nahezu alle führenden deutschen Trainer haben für dieses Rennen Pferde gemeldet, darunter Champion und Derbysieger Markus Klug, Henk Grewe, Peter Schiergen, Waldemar Hickst und Hans-Jürgen Gröschel. Das BBAG Auktionsrennen wird unter dem Namen Großer Preis der Braunschweigischen Landessparkasse gelaufen.

Diesmal drei PMU-Renntage

Wie in den vergangenen Jahren werden während des Harzburger Meetings Rennen in Zusammenarbeit mit dem staatlichen französischen Wettanbieter PMU durchgeführt, diesmal an gleich drei Renntagen. Am Samstag, 20. Juli, Samstag 27. Juli und Sonntag, 28. Juli. An allen diesen Tagen geht es zu ungewöhnlicher Zeit los, bereits zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr wird das erste Rennen gestartet.

Jeweils die ersten fünf oder sechs Prüfungen, die in der Dotierung deutlich höher als normal sind, werden live in 11.000 französische Wettannahmestellen übertragen und können natürlich auch in Frankreich gewettet werden. Der deutsche Rennsport kassiert von den Umsätzen – in der Regel um die zwei Millionen Euro pro Tag – einen Prozentsatz, damit werden die Rennpreise finanziert. Der Harzburger Rennverein bekommt für die Finanzierung eines PMU-Renntages einen Fix-Betrag. Der französische Wettanbieter Pari Mutuel Urbain (PMU), ein Unternehmen mit 58.000 Mitarbeitern, ist seit geraumer Zeit Partner des deutschen Galopprennsports.

Super-Handicaps stark besetzt

Sie sind eine Erfindung des Harzburger Rennvereins: Superhandicaps, besonders hoch dotierte Basisrennen des Turfs. Als im April der Nennungsschluss für die diesjährige Serie anstand, nahmen nahezu alle deutschen Spitzentrainer die Gelegenheit war, einen oder mehrere ihrer Schützlinge zu nennen. Gemeldet wurden 166 Pferde. Gelaufen werden wie im vergangenen Jahr unter dem Gesamttitel vier Abteilungen. Die ersten beiden am Samstag, 20. Juli, die anderen beiden eine Woche später am 27. Juli. Die Distanz beträgt jeweils 1.850 Meter, die Dotierung einheitlich 20.000 Euro pro Rennen. Aus Sicherheitsgründen dürfen nicht mehr als 16 Pferde pro Rennen starten.

Gegen den Trend hat sich der Harzburger Rennverein entschlossen, dem Hindernissport unverändert einen großen Platz einzuräumen. An den Sonntagen werden die beiden Seejagdrennen gelaufen. Der Seekönig, das Pferd mit den besten Platzierungen in beiden Prüfungen, wird mit einem besonderen Ehrenpreis geehrt. Am Donnerstag stehen zwei Hürdenrennen auf der Karte, eines davon hat eine Dotierung von 12.000 Euro, das höchstdotierte Hürdenrennen in Deutschland.

Neu im Programm ist das German Grand National, das am Samstag, 20. Juli, mit einer Dotierung von 12.000 Euro als Listen-Jagdrennen über 4.800 Meter gelaufen wird. Gerechnet wird in dieser Prüfung mit internationaler Besetzung.

Wie in jedem Jahr wird die Rennwoche am Samstag, 20. Juli, im VIP-Zelt auf der Rennbahn eröffnet, diesmal allerdings auf Grund des frühen Rennbeginns bereits um 9.30 Uhr. Die traditionelle Eröffnungsrede hält diesmal Christian Freiherr von der Recke, erfolgreicher Trainer mit mehr als 2.000 Siegen.

Damenwahl am 28. Juli

Am Sonntag, 28. Juli wird ein Lauf zur Weltmeisterschaft der Amateurrennreiterinnen ausgetragen, ein Ausgleich IV über 1.850 Meter. Als Ehrengast wird die amtierende Deutsche Hutkönigin Vanessa Höss aus Lindenberg im Allgäu erwartet.

Die Mitteldeutsche Galoppserie 2019 ist ein Zusammenschluss der Rennvereine aus Dresden, Leipzig, Magdeburg und Bad Harzburg, erstmals 2017 ausgetragen. An sechs Renntagen kämpfen Jockeys, Besitzer und ihre Pferde auf vier deutschen Galopprennbahnen um einen mitteldeutschen Championatstitel. In Bad Harzburg wird am 27. Juli der vierte Wertungslauf ausgetragen.

Der Harzburger Rennverein bemüht sich, an jedem Renntag die Viererwette anzubieten. In einem zuvor ausgewählten Rennen, in dem mindestens zwölf Pferde laufen, müssen dabei die ersten vier Pferde in richtiger Reihenfolge angekreuzt werden, der Mindesteinsatz beträgt 50 Cent. Die Mindestausschüttung wird 10.000 Euro pro Viererwette betragen, doch werden auch höhere Garantieausschüttungen erwogen. Bei dem sogenannten Quick Pick arbeitet der Computer die Wette aus. Grundlage dieses Systems sind die Formen der Pferde.

Weitere Informationen zur 140. Harzburger Galopprennwoche unter www.harzburger-rennverein.de.