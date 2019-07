Daniel William Loh ist der sechste deutsche BG-Spieler

Die BG Göttingen hat das sechste und damit letzte Puzzleteilchen für ihren deutschen Kader gefunden. Daniel William Loh wird den Veilchen in der kommenden Saison seine Dienste in der Basketball-Bundesliga erweisen. Der gebürtige Frankfurter kehrt nach fünf Jahren in den Vereinigten Staaten von Amerika nach Deutschland zurück. In den letzten vier Jahren spielte Loh dort in der NCAA2 für das Rollins College, das in Orlando, Florida, beheimatet ist.

Vor seiner College-Karriere agierte der 24-Jährige in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL) für die Junior Baskets Rhein Neckar in Heidelberg. „Daniel ist ein sehr athletischer Spieler voller Energie, der uns im Training auf der Big Man Position helfen wird“, freut sich BG-Headcoach Johan Roijakkers über seinen neuen Forward, der zunächst einen Ein-Jahres-Vertrag bei den Veilchen erhält. In der vergangenen Saison überzeugte Loh, der es auf 2,03 m Größe bringt, in der NCAA2 in 26 Spielen mit durchschnittlich 6,9 Punkten und 3,9 Rebounds pro Spiel.

Fünf feste Abgänge

Fest steht inzwischen auch, dass Stephan Haukohl, Jacob Albrecht, Joanic Grüttner Bacoul sowie die beiden Importspieler Pendarvis Williams und Derek Willis in der kommenden Saison nicht mehr im lila Trikot auflaufen werden. „Wir danken allen Spielern für ihren Einsatz und wünschen ihnen für ihren zukünftigen Weg nur das Beste“, so Roijakkers. Einen neuen Club hat aus diesem Quintett bislang nur Grüttner Bacoul gefunden, der zum BBL-Konkurrenten Medi Bayreuth wechselt.

Willis präsentiert sich nach seiner starken Rookie-Saison im BG-Trikot aktuell erneut in der NBA Summer League und versucht dort, sich für die NBA zu empfehlen. Für den 24-Jährigen ist es bereits die dritte Teilnahme an der Summer League. Diesmal trägt er das Trikot der Phoenix Suns, zuvor spielte er für die Detroit Pistons (2017) und New Orleans Pelicans (2018). Willis wird in den Partien in Las Vegas auch auf BG-Coach Johan Roijakkers treffen, der wie in den vergangenen Jahren vor Ort ist, um potenzielle Neuzugänge unter die Lupe zu nehmen.

Loh ist der achte Spieler im Veilchen-Kader für die BBL-Saison 2019/20, zu dem auch schon Marvin Omonigho Omuvwie, Bennett Hundt, Kevin Bryant, Darius Carter, Dennis Kramer, Dominic Lockhart und Mathis Mönninghoff gehören. Als Ergänzungsspieler wird auch Talent Dolf Veltman in das Training integriert.