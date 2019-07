Talent Fenja Keune bleibt den Veilchen Ladies treu

Göttingen Die 19-Jährige gehört auch in der kommenden Spielzeit dem DBBL-Kader an und soll weiter an das Erstliga-Niveau herangeführt werden.

Die Flippo Baskets BG 74 Göttingen arbeiten weiter intensiv am Kader für die neue Spielzeit in der Damen-Basketball Bundesliga. Nach Vasiliki Karambatsa und Jennifer Crowder wird mit Fenja Keune die dritte Spielerin ein weiteres Jahr bei den Veilchen Ladies bleiben. Die 19-jährige ist Akteurin Nummer neun im Kader von Headcoach Goran Lojo.

Nachwuchstalent Keune spielte zunächst in der WNBL und rückte nach dem Rückzug der Veilchen Girls aus der Nachwuchs-Bundesliga vor der vergangenen Saison in den Erstliga-Kader auf. In ihren insgesamt 18 Minuten Einsatzzeit erzielte sie auch ihre ersten beiden Punkte für die Flippo Baskets. BG-Geschäftsführer Richard Crowder: „Fenja will auch die kommende Spielzeit bis zum Abitur dazu nutzen, von den Profis zu lernen. Wir sind äußerst froh, dass sie in der Mannschaft bleibt.“ Das Management und Trainer Lojo hoffen, dass mit dem Wintersemester 2018/19 vielleicht noch talentierte Nachwuchsspielerinnen zum Studium in die Unistadt Göttingen kommen.

Spätestens zum Saisonstart am 21. September sollte der Kader der Veilchen Ladies stehen, dann treffen sich alle DBBL-Teams zum Season-Opening in Hannover. Die Göttingerinnen treffen dabei ab 11 Uhr auf den USC Heidelberg. Am 28. oder 29. September steht dann die erste Pokalrunde auf dem Spielplan. Die BG-Damen sind beim Zweitligisten Krofdorf Knights gefordert. In der ersten Runde haben alle DBBL-Teams ein Freilos, die Knights hatten bei der Auslosung Glück und zogen in der ersten Runde ebenfalls ein Freilos.