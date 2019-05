Frischer Fichtenduft zieht durch die Harzer Wälder

Altenau Am Samstag startet der Oberharzer Nordic aktiv Cup in Altenau. Die Niedersächsischen Landesforsten unterstützen die Ausrichter der Veranstaltung.

Am heutigen Samstag startet in Altenau die Nordic-Walking Saison, die erste von insgesamt fünf Veranstaltungen des Oberharzer Nordic aktiv Cups steht an (wir berichteten). Die ausrichtenden Vereine und Tourist-Informationen arbeiten auch in diesem Jahr wieder eng mit den Forstämtern zusammen, um optimale Touren anbieten zu können. Denn die Wegeführung in den Wäldern der Niedersächsischen Landesforsten will gut gewählt sein.

„Wir beseitigen noch immer Borkenkäferschäden aus dem letzten Jahr und arbeiten mit Hochdruck neue Befallsherde auf“, sagt Ralf Krüger, Leiter des Niedersächsischen Forstamtes Clausthal. „Entlang der Waldwege lagern aktuell große Holzmengen, die noch abgefahren werden müssen und laufend kommen neue Stapel hinzu.“

Der Clausthaler Forstchef bittet Erholungssuchende, Wanderer und Nordic-Walker um Verständnis, wenn in den kommenden Wochen und Monaten in den Wälder pausenlos gearbeitet wird und Waldwege vom Holztransport verschmutzt sind. „Ohne unsere Helfer mit ihren Maschinen und Ausrüstung aus anderen Forstämtern Niedersachsens kommen wir alleine nicht gegen die Massenvermehrung der Borkenkäfer an“, weiß der langjährige Harzer Forstmann. Beim Nordic aktiv Cup sorgen die Landesforsten sorgen für freie Strecken und den Duft von frisch geschlagenem Fichtenholz.