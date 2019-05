Hattorferin Isalie Hellmann landet auf dem dritten Platz

Isalie Hellmann vom RKV Pfeil Hattorf (r.) landet beim OWL-Cup in Melle auf Rang drei.

Melle. Die BMX-Fahrerin des RKV Pfeil Hattorf zeigt beim OWL-Cup in Melle der Konkurrenz, was sie drauf hat.

Der erste Lauf des OWL-Cups in Melle verlief für die Hattorfer BMX-Sportler durchaus zufriedenstellend. Auf der BMX-Rennstrecke in Nordrhein-Westfalen starteten vier Fahrer des RKV Pfeil Hattorf und konnten sich einige Punkte für die Gesamtwertung sichern.

Alex Hellmann ging in der Cruiser 24 Zoll-Klasse an den Start und konnte weitere Rennerfahrungen als BMX-Einsteiger sammeln. Die beiden Youngster Adrian und Noah Hellmann haben in ihren Rennklassen Tagespunkte geholt. Adrian Hellmannn erreichte das Halbfinale und darin den achten Platz der Gesamtwertung.

In der Mädchenklasse zeigte Isalie Hellmann wieder der Konkurrenz ihre Stärken. Sie stand bei der Siegerehrung auf dem dritten Platz. Nach weiteren Trainings auf der Heimbahn in Hattorf, immer donnerstags ab 16.30 Uhr, geht es schon bald weiter zum nächsten Rennen nach Bremen.

Am 29. Juni wird auf der Heimbahn in Hattorf ein Rennen ausgefahren. Hierzu lädt der Verein viele Teilnehmer, auch Mountainbiker, ein, genauso natürlich wie man sich über viele Zuschauer freut, den den Weg auf die BMX-Anlage hinter dem Sportplatz finden.

Weitere Informationen unter www.rkvpfeilhattorf.de.