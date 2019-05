Nachwuchs ist mit Begeisterung bei JFV-Fußballschule dabei

Bilshausen 54 junge Fußballer vertiefen in den Osterferien beim JFV Rhume-Oder ihre Fähigkeiten. Trainiert wird dreimal am Tag – bei bester Sportlernahrung.

Während der Osterferien fand zum siebten Mal die Fußballschule des JFV Rhume-Oder auf dem Sportplatz in Bilshausen statt. Zur Freude des Organisationsteams um die FSJler Jannis Wendt und Umut Ates sowie des Sportlichen Leiter des JFV, Carsten Kamrad, startete man mit 54 Mädchen und Jungs, die zu Beginn mit einem Ball, einer Trinkflasche, einem Trikot und einer Hose ausgestattet wurden.

An vier Tagen trainierten die Kinder in vier nach Alter sortierten Gruppen unter der Leitung von zahlreichen Trainern und Betreuern in drei Einheiten pro Tag das Dribbling, Fintieren sowie das Passspiel, Zweikampf und Torschuss. Für die Torhüter gab es an zwei Tagen jeweils separates Torwart-Training.

Beste Sportlernahrung

Die Fleischerei Bähr sorgte mit Nudeln inklusive zweier Soßen, Schnitzel mit Kartoffelgratin und Lasagne für warmes Essen. Kuchenspenden der Eltern sowie frisches Obst, zur Verfügung gestellt vom Rewe-Markt Adolph in Katlenburg und Edeka Jaksch in Gieboldehausen, versorgten die Kids zur Kaffeepause. Natürlich gab es neben dem Essen auch reichlich Trinken in Form von Wasser, Apfelsaft und Multivitaminsaft. Zum Ende des Tages folgten die Abschlussspiele und das Neun-Meter-Schießen.

Am letzten Tag absolvierten die Kinder das DFB-Fußballabzeichen. Trotz des einsetzenden Schneetreibens fand das große Abschluss-Turnier der JFV-Fußballschule statt. Die Teilnehmer wurden in acht Mannschaften ausgelost, in jedem Team waren Kinder aus jedem Jahrgang vertreten. Mit großer Begeisterung wurde um die Champions League und Europa League auf vier Spielfeldern gespielt. Parallel gab es Kaffee und Kuchen für die zuschauenden Eltern, Großeltern und Geschwister.

Zum Abschluss zur Bundesliga

Den Abschluss bildete die Fahrt mit zwei Bussen zum Bundesligaspiel von Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach. Leider unterlagen die 96er mit 0:1 und müssen vermutlich den Abstieg in die zweite Bundesliga hinnehmen.

Bedanken möchte sich der JFV bei Büroboss Kassebeer aus Northeim, Getränke Harenberg aus Hattorf, der Firma Scheithauer-Reisen aus Lindau und Sputnik Sports aus Groß Ellershausen für die Unterstützung bei der Durchführung, sowie bei allen Eltern, die als fleißige Helfer im Hintergrund tätig waren.