Northeim kämpft um Einzug in das Finale des NFV-Pokals

Für den FC Eintracht Northeim steht am Ostermontag eines der wichtigsten Spiele der Saison an. Ab 15 Uhr empfängt der Oberligist im Halbfinale des NFV-Pokals (Amateurzweig) den TUS Bersenbrück im Gustav-Wegner-Stadion. Mit einem Sieg wäre die Eintracht nur noch einen Erfolg von der Teilnahme am...