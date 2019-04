Titelverteidiger Markus Beerbaum startet beim Burgturnier

Der Titelverteidiger will es wieder wissen: Markus Beerbaum aus Thedinghausen, Gewinner der Goldenen Peitsche im Großen Preis 2018, nimmt vom 16. bis 19. Mai erneut Kurs auf das Hardenberg Burgturnier. Unvergessen ist die überschäumende Freude des Reiters und der Zuschauer auf den Tribünen über seinen furiosen Sieg mit der Stute Charmed im vergangenen Jahr.

Das Publikum kennt Beerbaum schließlich schon lange, für den Reiter ist das Burgturnier immer auch ein kleiner Heimatauftritt. Er ist in Adelebsen aufgewachsen und war schon als Junge beim Burgturnier zu Gast. „Ich treffe hier alte Schulfreunde, Leute, die ich schon ewig von früher kenne, das ist immer schön und besonders”, bekannte Beerbaum im vergangenen Jahr.

Auch Michaels-Beerbaum ist dabei

Der Sieg im Großen Preis um die legendäre Goldene Peitsche, der habe schon lange auf seiner Agenda gestanden. Der Springreiter bringt außerdem seine bekannte Ehefrau Meredith Michaels-Beerbaum mit zum Hardenberg Burgturnier. Im Gegensatz zu ihrem Mann Markus und ihrem Schwager Ludger Beerbaum konnte die Amazone die Goldene Peitsche noch nicht gewinnen.

Für Markus Beerbaum geht es in diesem Jahr um die Frage, ob er die Peitsche ganz mit nach Hause entführen kann. Das würde passieren, wenn er seinen Vorjahressieg wiederholen kann. Nachdem Felix Haßmann nach seinen Siegen 2016 und 2017 die Goldene Peitsche in seinen Besitz brachte und die Uhren wieder auf Null stellte, ist Beerbaum in diesem Jahr der einzige Reiter, der die Peitsche endgültig in Besitz nehmen könnte. Denn weiterhin gilt hierfür: Nötig ist der Sieg im Großen Preis in zwei aufeinanderfolgenden Jahren oder dreimal insgesamt.

