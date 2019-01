Harzer Falken müssen Offensive umstellen

Kampf und Einsatz an beidem mangelte es den Harzer Fallen am Wochenende nicht. Dennoch gilt es für die Köpfe wieder frei zu kriegen - und insbesondere die 2:10-Heimniederlage gegen die Tilburg Trappers zu vergessen. Denn bereits am Freitagabend, 1. Februar, ist das Team von Trainer Arno Lörsch in der Eishockey-Oberliga Nord wieder gefordert.

Um 20 Uhr empfangen die Falken im heimischen Wurmbergstadtion den Herner EV. Im Hinspiel in Westfalen unterlagen die heutigen Gastgeber mit 1:5, boten aber mit einem Rumpfkader dem EV einen großen Kampf und verlangten Herne alles ab. Mit den gleichen Tugenden – nämlich Kampf und Engagement –. werden die Harzer heute Abend versuchen zumindest einen Punkt in Braunlage zu behalten. Einfach wird die Aufgabe gegen den aktuellen Tabellensechsten aber keinesfalls – erst recht nicht, da man personell wieder umstellen muss.

Falken-Stürmer Louis Trattner hat das Team verlassen und ist mit sofortiger Wirkung zum Ligakonkurrenten Hannover Indians gewechselt. Die Falken und Trattner haben die Zusammenarbeit mit einem Auflösungsvertrag beendet. Er hinterlässt damit eine große Lücke in der Offensive. Trattner ist mit zwölf Treffern zweitbester Torschütze der Falken. Die Indians wollen sich mit ihm für die anstehenden Play-offs verstärken.

Aus sportlichen Gesichtspunkten bedauert Trainer Arno Lörsch den Wechsel sehr, könne die Beweggründe aber nachvollziehen. „Ich will einem so jungen Spieler, der sich wirklich großartig in Szene gesetzt hat und dem Verein auch vieles gegeben hat, nicht einen Strich durch die Rechnung machen“, sagte Lörsch. Er hatte vor etwa 14 Tagen von dem Interesse der Indians an Trattner mitbekommen, nach dem Spiel gegen Tilburg wurde es konkreter.

Der Abgang von Trattner hinterlässt in der Offensive der Falken eine große Lücke. Zugänge sind nicht zu erwarten, das machte Lörsch deutlich. „Es wird die Mannschaft im Gesamten richten müssen. Wir müssen jetzt damit leben, dass wir einen Stürmer weniger haben“, sagte er. Dennoch habe er einige Ideen, wie er sich künftig seinen Angriff vorstelle. Trattner war im Sommer von Preussen Berlin zu den Falken gekommen und hatte sich einen festen Platz in der Mannschaft gesichert.

Die Hauptstädter sind dann auch nach dem Heimspiel gegen Herne der nächste Gegner der Harzer Falken am Sonntag, 3. Februar. Bereits um 16 Uhr müssen die Braunlager in der Bundeshauptstadt zum Kellerduell antreten. In dieser Partie kann für die Harzer nur ein Sieg zählen, alles andere wäre eine Enttäuschung.

Aber auch hier wird der Weg für einen möglichen Punktgewinn wieder nur über eine engagierte und geschlossene Mannschaftsleistung erfolgen können.