Langläufer sind bei Walter-Stoltz-Gedächtnislauf unterwegs

Am zweiten Januarwochenende startete endlich die Wettkampfsaison der Skilangläufer im Harz. Ergiebige Schneefälle ermöglichten zunächst am Samstag die Durchführung der Landesmeisterschaften im Techniksprint durch den WSV Benneckenstein, bevor am Sonntag die Wintersportabteilung von Eintracht...