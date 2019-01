Schulen können Training mit zwei DHB-Stars gewinnen

Hannover. Zwei Grundschulen in Niedersachsen haben die Chance, einen Sportunterricht mit zwei Handball-Nationalspielern zu gewinnen.

Zwei Grundschulen in Niedersachsen haben die große Chance, einen Sportunterricht der besonderen Art zu gewinnen: Unterstützt vom Deutschen Handball-Bund und der AOK werden Handball-Nationalspieler mit den Kindern eine exklusive Trainingseinheit in der eigenen Sporthalle absolvieren. Lehrer und Eltern aus Süd-Niedersachsen können sich bis zum 28. Februar für den bewegten Handball-Tag an der Schule bewerben. Das Event findet vor den Sommerferien statt.

„Ziel des Projekts ist, den Schülerinnen und Schülern Freude an der Bewegung, am Spielen und sportlichen Miteinander zu vermitteln und sie so für den Handball-Sport zu begeistern“, erläutert Helmut Schröder von der AOK.

Im Rahmen des kostenfreien Handball-Schnupperkurses können die Kinder testen, ob der beliebte Hallensport ein Hobby fürs Leben werden kann. Außerdem wird auf dem Schulhof ein Handball-Fest für alle Kinder der Schule ausgerichtet – inklusive Handball-Parcours und toller Mitmach-Übungen. Weltklasse-Torhüterin Clara Woltering und Nationalspieler Paul Drux haben die Schirmherrschaft des Schulprojekts inne.

Weitere Informationen zur Aktion unter www.aok-startraining.de.