Flippo Baskets der BG 74 reisen zum Meister nach Keltern

Zum deutschen Meister in die Nähe von Pforzheim geht es für die Bundesliga-Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen am Sonntag. Um 17.30 Uhr tritt das Team von Headcoach Giannis Koukos bei den Rutronik Stars Keltern an. An das Hinspiel haben die Veilchen Ladies besonders gute Erinnerungen, sie siegten in eigener Halle völlig überraschend mit 69:57.

Allerdings gibt es ein paar Sorgenfalten auf der Stirn von Trainer Koukos. Spielmacherin Jennifer Crowder wird nach erfolgreich überstandener Operation ihrer mehrfach gebrochenen Nase am Sonntag noch nicht einsatzfähig sein. Auch hinter der lange verletzten Eleni Kyratzi und Jana Lücken, die zuletzt krankheitsbedingt ausgefallen sind, stehen noch Fragezeichen. „Wir müssen schauen, mit welcher Besetzung wir in Richtung Süden starten können“, so der griechische Headcoach.

Dennoch können die Flippo Baskets auf eine Überraschung hoffen. Keltern präsentiert sich lange nicht so stark wie in der Vorsaison und hat schon fünf Niederlagen kassiert, eine davon bei den Göttingerinnnen. Am vergangenen Sonntag unterlagen die Rutronik Stars bei Aufsteiger Freiburg mit 73:88. Die Verantwortlichen in Keltern haben auf die sportliche Misere reagiert und mit US-Centerin Rebecca Tobin sowie der belgischen Flügelspielerin Romina Ciappina zwei herausragende Akteurinnen nachverpflichtet. Überhaupt ist der Kader sehr international aufgestellt, mit Emma Stach und Linn Schüler sind aber auch zwei deutsche Nationalspielerinnen für die Rutronik Stars aktiv.