Landesentscheid im Skilanglauf am Sonnenberg steht an

Auf winterliche Bedingungen hoffen in der kommenden Woche viele Schüler und Lehrer, wenn sie sich im Harz treffen. Beim Landesentscheid im Skilanglauf des Wettbewerbs Jugend trainiert für Olympia werden bis zu 200 Teilnehmer erwartet. Am Dienstag, 22. Januar, und am Mittwoch, 23. Januar, führen die Bundesländer Bremen und Niedersachsen traditionsgemäß im Biathlon-Stadion Sonnenberg bei St. Andreasberg ihren Landesentscheid durch. Der örtliche Ski-Club und die Stadt Braunlage hoffen, den Teilnehmern die bestmöglichsten Bedingungen für ihre Auseinandersetzung um die Startplätze beim diesjährigen Bundesfinale in Nesselwang zu bieten.

Der Skilanglauf bei Jugend trainiert für Olympia ist ein Mannschaftswettbewerb. In der Wettkampfklasse III für 14- bis 16-Jährige (Jahrgänge 2004 bis 2007) setzt er sich zusammen aus einem Einzellauf, der als Techniksprint über 2,5 km in der freien Technik ausgetragen wird, und einem Staffellauf über 3 x 2,5 km. Hier muss eine der drei Strecken im klassischen Stil gelaufen werden. Die fünf besten Einzelzeiten einer Schulmannschaft werden für das Mannschaftsergebnis gewertet, dem dann noch die Zeit der besten Staffel hinzu addiert wird.

Größter Schulsportwettbewerb

Mehr als 800.000 Schülerinnen und Schüler haben in der Vergangenheit bereits ihr sportliches Können in verschiedenen Sportarten gemessen. Jugend trainiert für Olympia ist damit der größte Schulsportwettbewerb der Welt. Rund 13.000 Mädchen und Jungen werden allein in diesem Jahr zum Wettkampf um die Fahrkarten zum Bundesfinale in Kreis-, Bezirks- und Landesentscheiden antreten. Seit 1975 ist auch der Skilanglauf ein fester Bestandteil. St. Andreasberg war achtmal Gastgeber für das Bundesfinale im Skilanglauf, bevor beschlossen wurde, nur noch Schonach und Nesselwang als Finalort zu bestimmen.

Wie in allen anderen Sportarten zieren auch beim Skilanglauf prominente Namen die Teilnehmerlisten. Peter Angerer, Hans-Peter Pohl, Jochen Behle, Karin Jäger, Michael Greis, Jens Filbrich, aber auch Arnd Peiffer oder Daniel Böhm waren in der Spur dieses Wettbewerbs.

Harzer sind favorisiert

Im Landesentscheid 2019 gehen für Niedersachsen Schulen aus Bad Harzburg, Braunschweig, Hitzfeld und Clausthal-Zellerfeld an den Start. Favorisiert sind einmal mehr die Mädchen und Jungen aus Clausthal-Zellerfeld, wobei die Bad Harzburger und Braunschweiger nicht zu unterschätzen sind. Aus dem Land Bremen sind ebenfalls fünf Schulen dabei. Die jeweils zwei besten Jungen- beziehungsweise Mädchenmannschaften eines Bundeslandes dürfen zum Bundesfinale fahren, das in Nesselwang im Allgäu stattfindet.

In einem weiteren Wettbewerb ermitteln die Bundesländer Bremen und Niedersachsen im Wettkampf IV zudem die besten Nachwuchsteams der Schulen ihres Landes. Startberechtigt sind hierfür Mädchen und Jungen unter 14 Jahren, die Jahrgänge 2006 bis 2009. Für sie wird eine verkürzte Strecke angeboten werden. Auch hier qualifizieren sich die zwei besten Teams für das Bundesfinale, das in Schonach im Schwarzwald stattfindet.

Die Wettkämpfe werden im Langlauf- und Biathlonzentrum auf dem Sonnenberg ausgetragen, wo man sich natürlich gute Bedingungen für die Teilnehmer erhofft. Die Einzelläufe werden am Dienstag ab 10 Uhr gestartet, die Staffelrennen am Mittwoch ebenfalls ab 10 Uhr.