Michael Stockton ist wieder ein BBL-Allstar-Kandidat

Am Samstag, 23. März, findet in der Arena Trier die 31. Auflage des Allstar-Games statt. Tip-Off des Spiels der besten und spektakulärsten Korbjäger der Basketball-Bundesliga ist um 20.30 Uhr. Noch bis zum 31. Januar können die Fans die Starting Five der Teams bestimmen. Beim Allstar-Game tritt das Team Nationals gegen das Team Internationals an. Auch in dieser Saison sind die Internationals die Favoriten: Neun Siegen der besten ausländischen Spieler steht seit der Änderung zu diesem Allstar-Format nur eine Niederlage gegen die deutschen Profis gegenüber.

Dieses Jahr könnte ein 127-Kilo-Koloss das Zünglein an der Waage werden: John Bryant von den Gießen 46ers war bereits zwei Mal Liga-MVP und wertvollster Spieler des Allstar-Games (2012 und 2013) und ist seit Dezember im Besitz eines deutschen Passes, weswegen der Center die Seiten wechselt und dieses Jahr für das Team National zur Wahl steht. „Ich hoffe, die Fans möchten mich auch für das Team National sehen“, sagt der aktuelle Topscorer und effektivste Spieler der BBL.

Stockton mit starken Werten

Einer, der gerne wieder für die Internationals auflaufen möchte, ist Michael Stockton. Schon in der vergangenen Saison wurde der Kapitän der BG Göttingen für das Allstar-Game berufen. Auch in diesem Jahr legt er beeindruckende Zahlen auf, ist mit 15,6 Punkten siebtbester Scorer der BBL und mit 6,8 Assists viertbester Vorlagengeber.

Welche 24 Spieler für die beiden Teams auflaufen werden, obliegt den Fans und den beiden Allstar-Coaches. Die Fans wählen, wer die jeweiligen Startformationen bildet und wer die beiden Auswahl-Coaches sein werden. Diejenigen Akteure, die nach Beendigung des Fan-Votings die meisten Stimmen erhalten haben – und zwar unabhängig davon, auf welcher Position diese gelistet sind – bilden die beiden Startformationen. Für die Auswahl der restlichen sieben Spieler pro Team zeichnen anschließend die gewählten Coaches verantwortlich.

Die Fanwahl und weitere Informationen unter www.allstarday.de.