Die Stars von Morgen spielen in der Göttinger Lokhalle

Am Donnerstag beginnt in Göttingen der Sparkasse & VGH-Cup 2019. Wie in den vergangenen Jahren präsentieren sich auch bei der 30. Auflage des A-Jugend-Hallenturniers die Stars von Morgen in der Göttinger Lokhalle. Ein Blick in die Kaderlisten verrät, welche Talente schon bald durchstarten...