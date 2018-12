Zweite Damen des TTC Pelaka siegen im Pokal

Die zweite Damenmannschaft des TTC Pelaka musste im Pokalspiel beim TSV Angerstein antreten. Es entwickelte sich ein sehr einseitiges Spiel zugunsten der Seestädterinnen. Sandra Wannnöfer-Büschleb, Christiane Meyer und Anja Füllgrabe erspielten ein klares 4:0 und erreichten damit die nächste Runde.

Damit befinden sich nun alle Mannschaften des TTC in der Weihnachtspause. Die ersten Damen belegen in der Bezirksoberliga nach Abschluss der Hinserie den vierten Platz und sind damit im gesicherten Mittelfeld. Die Jugendmannschaft liegt in der 2. Kreisklasse auf Platz sechs (8:10 Punkte). Erik Killig blieb bei 8:0-Spielen ungeschlagen, auch Sophia Leditschke spielte klar positiv.

Die ersten Herren kämpfen um den Verbleib in der Bezirksoberliga und stehen auf dem Relegationsplatz. Die zweiten Herren liegen in der Bezirksklasse auf einem guten vierten Rang, wobei die Vizemeisterschaft noch in Reichweite scheint. Die dritte Vertretung belegt in der 1. Kreisklasse einen Mittelfeldplatz, einige Punkte zum Klassenerhalt werden noch benötigt. Die Herbstmeisterschaft in der hart umkämpften 3. Kreisklasse holten die vierten Herren. Die fünften Herren führen in der gleichen Liga das Mittelfeld an. Die sechste Herrenmannschaft liegt in der 4. Kreisklasse mit 10:10 Punkten auf einem nicht erwarteten sechsten Platz.