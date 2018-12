BG Göttingen verpasst Überraschung in Oldenburg

Die BG Göttingen hat eine Überraschung in Oldenburg verpasst. Am Sonntagnachmittag verlor die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers bei den EWE Baskets Oldenburg trotz Pausenführung noch mit 70:86 (42:35). Drei Viertel gestalteten die Veilchen das Spiel offen. Im letzten Abschnitt schaffte die BG es dann nicht mehr, die Intensität in der Verteidigung hoch zu halten, so dass der Tabellendritte Oldenburg zu freien Würfen kam. So zogen die Gastgeber am Ende deutlich davon. Bester Veilchen-Werfer war Derek Willis mit 16 Punkten. Für Oldenburg traf Will Cummings am häufigsten (21 Zähler).

Die Veilchen erwischten einen guten Start in die Partie und gingen schnell 4:0 in Front. Doch dann begannen die Hausherren ihre Würfe zu treffen und holten sich nach zwei Dreiern von Rickey Paulding ihre erste Führung (4:7/3.). Aber die Gäste aus Südniedersachsen hielten weiterhin mit dem Favoriten mit und spielten mit viel Energie. Durch gute Verteidigung und Zusammenspiel im Angriff holten sich die Göttinger die Führung zurück (10:9) und bauten diese nach einem Dreier von Mihajlo Andric auf 17:11 aus (8.). Dann intensivierten die Hausherren ihre Defense und glichen zum 17:17 aus (9.). Zum Viertelende erarbeiteten sich die Baskets leichte Vorteile, so dass die BG das Viertel mit einem knappen 20:22-Rückstand beendete.

Auszeit weckt BG auf

Im zweiten Abschnitt brauchte die Roijakkers-Truppe etwas Zeit, um ihren Rhythmus wieder zu finden. Nachdem der Veilchen-Headcoach eine Auszeit nahm, weil sein Team noch keine Punkte erzielt hatte, lief es besser (12.). Penny Williams brachte die Gäste auf 26:27 heran, nachdem Baskets-Topscorer Cummings zwei Freiwürfe vergeben hatte. Einen Dreier von Philipp Schwethelm konterte Dominic Lockhart zum 29:30 und besorgte kurz darauf wieder die Führung für die Göttinger (31:30/18.). Die Partie blieb nun zunächst eng, aber die Veilchen spielten weiterhin ihr Spiel. Den Abschnitt beendeten sie mit einem 11:5-Lauf und gingen so mit einer 42:35-Führung in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte zeigten die Hausherren ihre Qualität und kamen durch zwei Cummings-Dreier auf 44:43 heran (23.). Die Göttinger hatten zwar mehr Probleme mit den Baskets-Akteuren, ließen diese aber zunächst nicht in Führung gehen. Nachdem Rasid Mahalbasic den Oldenburger Ausgleich erzielt hatte (46:46), leistete sich Schwethelm ein unsportliches Foul an Michael Stockton. Dies nutzte die BG, um wieder auf 50:46 davonzuziehen (25.). Willis erhöhte kurz darauf sogar auf 57:51, aber die starken Oldenburger fanden immer wieder einen Weg, um im Spiel zu bleiben. Zum Viertelende traf Vojdan Stojanovski per Dreier zum 59:60.

Zu Beginn des Schlussabschnitts flogen den Veilchen die Dreier nur so um die Ohren. Frantz Massenat und Cummings ließen den Abstand schnell auf zehn Punkte anwachsen (59:69/33.). Stockton erzielte erst nach fast drei Minuten die ersten BG-Punkte zum 61:69. Zwar versuchte die Roijakkers-Truppe sich wieder heranzukämpfen, aber wiederum drei Baskets-Dreier später wuchs der Rückstand auf 16 Punkte an (64:80/37.).

„Oldenburg hat verdient gewonnen, aber das Ergebnis zeigt den Spielverlauf nicht richtig. Wir haben gut gekämpft und waren gut eingestellt, haben aber das ganze Spiel über zu viele Fehler gemacht“, sagte Roijakkers, der im Allgemeinen sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft war. Mladen Drijencic, Headcoach der EWE Baskets Oldenburg, zollte dem Gegner Respekt: „Ich kann bestätigen, dass es ein sehr hartes Stück Arbeit für uns war. Speziell in der zweiten Halbzeit mussten wir an unsere Grenzen gehen, aber das ist das richtige Rezept, um erfolgreich Basketball zu spielen.“