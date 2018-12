Oldenburg richtet das Erlebnis Turnfest 2020 aus

Oldenburg Stadt an der Hunte tritt die Nachfolge Göttingens an. Die NTB-Großveranstaltung fand 2016 in Südniedersachsen statt.

Oldenburg wird vom 20. bis 24. Mai 2020 über Himmelfahrt Gastgeberstadt des Erlebnis Turnfestes und tritt damit die Nachfolge von Göttingen an. Die Südniedersachsen waren beim letzten Erlebnis Turnfest im Jahr 2016 der Gastgeber. Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann, NTB-Präsident Heiner Bartling und NTB-Vizepräsident Lutz Alefsen unterzeichneten den Vertrag zur Ausrichtung.

Rund 50 geladene Gäste aus Sport, Politik, Wirtschaft und Medien erlebten knapp eineinhalb Jahre vor dem Turnfest in feierlichem Rahmen einen stimmungsvollen Auftakt. „Wir freuen uns über die hervorragende Unterstützung durch die Stadt Oldenburg und auf ein erlebnisreiches, buntes und fröhliches Turnfest. Wir finden hier nicht nur gute Sportstätten, sondern viele Übernachtungsmöglichkeiten für die Teilnehmer. Außerdem können wir mit dem Erlebnis-Pfad in der Fußgängerzone das Erlebnis Turnfest direkt in die Innenstadt tragen“, so Heiner Bartling.

„Wir wollen natürlich eine gute Gastgeberstadt für die jungen Sportlerinnen und Sportler aus Niedersachsen sein und möchten viele Teile der Stadt in das Turnfest mit einbeziehen“, hebt Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann hervor.

Das Erlebnis Turnfest findet alle vier Jahre statt und ist nach 1960 und 2000 bereits zum dritten Mal in Oldenburg zu Gast. Mehr als 200.000 Besucher sowie rund 12.000 Teilnehmer werden an den fünf Tagen erwartet. Auf dem Programm von Norddeutschlands größter Breitensportveranstaltung stehen unter anderem mitreißende Sport- und Showhighlights, Livemusik mit internationalen Top-Künstlern auf dem Erlebnis-Pfad in der Innenstadt sowie spannende Mitmachaktionen für die ganze Familie im Erlebnis-Park.