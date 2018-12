Die C-Junioren der HSG oha feiern ihren ersten Sieg

Hattorf Die Nachwuchshandballer sind im Einsatz. Auch die zweite D-Jugend gewinnt, Niederlagen gibt es für die beiden A-Jugendteams in der Landesliga.

Licht und Schatten gab es bei den Nachwuchs-Mannschaften der HSG oha zu vermelden.

SG Börde Handball - Männliche A-Jugend 39:19 (20:8). Im letzten Spiel des Kalenderjahres unterlag die männliche A-Jugend deutlich. Zwar gingen die Harzer mit dem ersten Tor in Führung, es sollte jedoch die einzige Führung der HSG bleiben. Die Gastgeber legten in der Folge los und konnte mit schnellen Toren die Führung und die Kontrolle übernehmen. Das ungewohnte Spiel mit Haftmittel machte es den Gästen zusätzlich schwer, erst beim 2:10 gelang der zweite Treffer. Auch in der zweiten Hälfte zog sich die Unsicherheit durch das Angriffsspiel und mehrere Ballverluste wurden direkt mit Gegenstößen bestraft. HSG: Pisowodzki, Deiters - Schmidt (10), Paul (2), Scheffler (1), Diederich (3), Ennen (1), Missling (2), Sonntag, Kratzin, Wachsmuth, Herzel, Hofemann, Koch.

TV Hannover Badenstedt II - Weibliche A-Jugend 33:25 (19:10). In der Anfangsphase hielt die HSG noch mit, dann setzten sich die Gastgeberinnen ab. Vor allem über den Kreis und von den Außenpositionen ließen die Gäste ihre Gegnerinnen zu leicht zum Abschluss kommen, mit einem 10:19 aus HSG-Sicht ging es in die Kabine. In der zweiten Hälfte spielten Abwehr und der Angriff um einiges konzentrierter. Der Rückstand war jedoch trotz Kampfgeist und Entschlossenheit nicht mehr aufzuholen. HSG: Mißling - Preuss, Bünger (6), Strüver (7), Lips (5), Cranen (1), Niehus (1), Lohrengel (3), Schweidler (2).

Männliche C-Jugend - Tuspo Weende 25:19 (12:9). Ihren ersten Sieg konnte die männliche C-Jugend eintüten, und das trotz eines verschlafenen Starts. Die ersten fünf Minuten verbrachte das Team in Gedanken wohl noch auf dem Sofa, danach zündete die Mannschaft jedoch den Turbo und erkämpfte sich die Führung. Dabei gab Jaron Otremba sein starkes Debüt als Torwart, er entlastete Finn Bode, der schon angeschlagen ins Spiel gegangen war. Nach der Pause zeigten die Gastgeber eine geschlossen starke Mannschaftsleistung, jeder einzelne trug zu dem Sieg bei. „Eine super Leistung“, war sich das Trainergespann Philipp Güthers/Antje Bode anschließend einig. HSG: Bode - Ramazzani (13), Koschnicke, Wiegmann (4), Kölling (1), Otremba (1), Thomssen (3), Loch (3).

HSG Plesse-Hardenberg - Weibliche D-Jugend 26:18 (14:7). Mit nur einer Auswechselspielerin mussten die D-Mädchen beim Burgenteam antreten. Zwar hatten auch die Gastgeberinnen nur sieben Spielerinnen zur Verfügung, mit Aurisch und Kaufhold stachen aber zwei Spielerinnen heraus und erzielten 21 der 26 Tore. Den Spielbeginn verschliefen die oha-Mädels komplett und lagen schnell mit 1:7 zurück. Nach einer Auszeit fing sich die Mannschaft (5:8), dann legte Plesse wieder zu. Die zweite Hälfte verlief ausgeglichen, eine gute Charlotte Renner im Tor und wesentlich mehr Elan und Konzentration ermöglichten den Harzerinnen ein Spiel auf Augenhöhe. Ihre ersten Punktspieltore erzielten Zoe Bierwirth, Maya Zahn und Sanya Rasper. HSG: Renner - Rasper (1), Z. Bierwirth (1), Sarwari (3), F. Bierwirth, Zahn (1), Hofemann (3), Schirmer (9).

SV Einheit Worbis - Männliche D-Jugend II 11:23 (4:11). In Worbis zeigte sich die Mannschaft um Marion Speit von ihrer besten Seite. Mit tollem Passspiel und guter Übersicht spielte man sich in kurzer Zeit einen 7:0-Vorsprung heraus, zur Pause führte die HSG mit 11:4. Auch nach dem Seitenwechsel agierten die Harzer konzentriert, mit Spielwitz und schönen Kombinationen wurde der Vorsprung immer weiter ausgebaut. HSG: Melzer - Löw (1), Neuse (2), Kluger, Lodewick (2), Petrusky (1), Eckert (7), Mund (10).