FC Brügge und Austria Wien sind in der Lokhalle dabei

Göttingen Die ersten internationalen Teilnehmer an Europas größtem U19-Hallenfußball-Turnier, das Anfang Januar in Göttingen stattfindet, stehen fest.

Für den Sparkasse & VGH-Cup 2019 in der Göttinger Lokhalle wurden inzwischen auch die ersten internationalen Starter bekannt gegeben. Austria Wien und der FC Brügge werden bei Europas größtem U19-Hallenfußball-Turnier vom 10. bis 13. Januar mit von der Partie sein. „Mit Austria Wien kommt ein Lieblingsverein des Publikums zurück. Mit dem FC Brügge erwarten wir ein starkes Teams aus der UEFA Youth League beim Cup“, sagt Holger Jortzik, Geschäftsführer der FEST GmbH.

Der dreimalige Turniersieger und letztjährige Zweite, FK Austria Wien, wird zur insgesamt 16. Teilnahme im Januar 2019 von der Donau an die Leine reisen. Mit drei Turniersiegen in Göttingen können neben den Veilchen nur Hannover 96, Schalke 04 und der SC Freiburg aufwarten. In der heimischen Liga überwintern die Veilchen auf dem vierten Rang. Mit einem Torverhältnis von 30:14 und 21 Punkten ist Tabellenführer Salzburg, von dem sich die Wiener unentschieden trennten, nur vier Punkte entfernt.

Der FC Brügge kommt mit Trainer Rik de Mil, der die Position des Chefcoaches nach dem überraschenden Abgang von seinem Vorgänger Sven Vermant zum belgischen Erstligisten Waasland-Beveren während des Turniers im vergangenen Winter dauerhaft übernommen hat. In der aktueller Saison tritt Brügge sowohl in der nationalen Meisterschaft als auch im der UEFA Youth League an, dort in einer Gruppe mit Borussia Dortmund. Von den Borussen trennten sich die Blau-Schwarzen 1:1. In der belgischen U19-Liga steht Brügge zurzeit auf Platz zwei mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer RC Genk.