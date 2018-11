Hattorfer Laufsportler genießen die Vielfalt Dresdens

Sportler des TVG Hattorf in Dresden.

Dresden 14 Sportler des TVG gehen bei 20. Piepenbrock Marathonveranstaltung an den Start und zeigen gute Leistungen.

Nachdem sich zwei Wochen zuvor fünf Laufsportler des TVG Hattorf erfolgreich am Bremer Marathon beteiligt und bei ihren Hattorfer Lauffreunden Lust auf mehr geweckt hatten, waren bei der 20. Piepenbrock Marathonveranstaltung in Dresden gleich 14 Hattorfer Lauffreunde am Start, unter ihnen auch ambitionierte Läuferinnen und Absolventinnen des diesjährigen Anfängerlaufkurs.

Die Akteure waren schon am Vortag angereist, um pünktlich an ihren Startplätzen zu erscheinen. Um 10 Uhr wurden die 10 Kilometer mit 1.849 Teilnehmern, um 10.30 Uhr der Halbmarathon mit 2.800 und der Marathon mit 966 Läufern gestartet. Zudem waren 1.200 Sportler beim Zehntelmarathon unterwegs. Bei Anfangs kühlen Temperaturen kamen die Teilnehmer auf ihrer Stadtführung der besonderen Art, angefeuert von tausenden Zuschauern, in den Genuss der wärmenden Sonne. Der optische Genuss des Dresdner Marathons ist die Abwechslung und Vielfalt von Barock und Natur.

Im Ziel konnten sich einige der Hattorfer über persönliche Bestzeiten und einen Platz auf dem Treppchen freuen, alle aber haben eine schöne, die Gruppendynamik fördernde Laufveranstaltung erlebt.

Ergebnisse

10 km: 48. W45: Simone Fleischmann, 58:06 Minuten; 51. M55: Axel Riechel, 58:06 min.; 41. W30: Qian Zhao, 1:00:28 Std.; 110. M50: Michael Ederleh, 1:02:53 Std.; 2. W70: Brigitte Kohn, 1:03:21 Std.; 126. W45: Claudia Heidelberg Lehmann, 1:21:48 Std.; 131. W40: Anke Wedekind 1:25:39 Std. Halbmarathon: 15. W45: Katrin Hofemann, 1:48:53 Stunde; 40. W45: Carola Schüßler, 1:56:40 Std.; 63. W45: Elke Gropengießer, 2:03:40 Std.; 101. W40: Susann Hofmann, 2:10:21 Std.; 148. M55: Thomas Hahn, 2:10:21 Std.; 83. W45: Andrea Fischer, 2:12:40 Std.; 155. M50: Bernd Riechel, 2:15:17 Std.