BG Göttingen unterliegt gegen Science City Jena

Die BG Göttingen ist noch nicht wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Am Samstagabend verlor die Mannschaft von Headcoach Johan Roijakkers gegen Science City Jena 81:88 (36:40) und damit zum ersten Mal in dieser BBL-Saison zwei Spiele in Folge.

Die 3.398 Zuschauer in der Göttinger Sparkassen-Arena sahen ein Bundesliga-Spiel, das von Läufen beider Teams geprägt war. Immer wieder setzte sich einer der beiden Kontrahenten etwas ab -- die Führung wechselte zehnmal hin und her. Im Schlussabschnitt trafen die routinierten Gäste aus Thüringen einen Dreier nach dem nächsten, schafften es so die Südniedersachsen auf Distanz zu halten und am Ende den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Bester BG-Werfer war Michael Stockton mit 22 Punkten. Für Jena traf Julius Jenkins am häufigsten (ebenfalls 22 Zähler).

Probleme mit Jenas Verteidigung

Die Veilchen hatten gegen gut aufgelegte Jenaer vor allem in der Verteidigung Schwierigkeiten, die Mannschaft von Björn Harmsen stellte die Veilchen mit ihrer Zonen-Defense immer wieder vor Probleme. Ein zwischenzeitlicher 10:0-Lauf sorgte zwar für ein gewonnenes erstes Viertel (21:18), dann aber drehten die Gäste den Spieß um. Mit einem knappen Rückstand für die BG ging es in die Pause (36:40).

Nach dem Seitenwechsel schloss Göttingen wieder auf und ging selbst in Führung, verpasste es jedoch, sich abzusetzen. So bot sich den Jenaern die Möglichkeit, im Spiel zu bleiben.

Beide Teams konzentrierten sich im Schlussviertel auf ihren Angriff, was bei den Jenaern etwas besser funktionierte als bei der BG. In der Schlussphase war es dann Jenkins, der die wichtigen Dreier für Jena traf. „Am Ende war das ein Shoot-out ohne großartige Verteidigung. Wir sind zwar immer wieder herangekommen, dann aber auch wieder nicht“, sagte Roijakkers.