BG Göttingen setzt die Siegesserie weiter fort

Göttingen Die Veilchen bezwingen in der Basketball-Bundesliga vor mehr als 3.300 Zuschauern die Crailsheim Merlins mit 93:80 (50:35).

Die Siegesserie der BG Göttingen hält an. Am Sonntagnachmittag gewann die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers gegen die Hakro Merlins Crailsheim 93:80 (50:35) und holte ihren fünften Sieg in Folge.

Die 3.376 Zuschauer in der Göttinger Sparkassen-Arena sahen in der ersten Hälfte ein offensiv sehr gut aufgelegtes BG-Team, das angesichts einer 24-Punkte-Führung (48:24/18.) dann aber einen Gang zurückschaltete und so etwas des Vorsprungs einbüßte.

Starker Veilchen-Start

Die Veilchen erwischten einen sehr guten Start ins Spiel und gingen schnell 8:0 in Front (2.). Aber auch die Gäste zeigten, dass sie über Offensiv-Power verfügen. Ex-Veilchen Brion Rush traf zum 19:15 (8.). Allerdings schafften es die Crailsheimer nicht, die Angriffe der Göttinger zu stoppen, die den Abschnitt mit einem 7:0-Lauf beendeten (26:15).

Auch im zweiten Viertel lief es für die Hausherren weiter gut. Die Crailsheimer kamen mit dem guten BG-Teamspiel nun kaum noch mit und gerieten immer höher in Rückstand. Auch eine erneute Auszeit beim Stand von 36:19 änderte dies nicht (15.). In den Minuten vor der Pause spielten die Gäste mit dem Mut der Verzweiflung – und trafen auch wieder. Die Göttinger musste einen 2:11-Lauf hinnehmen und gingen nur mit einer 15-Punkte-Führung in die Halbzeit (50:35).

Crailsheim holt auf

Nach dem Seitenwechsel kamen die Crailsheimer ins Rollen. Nach einem 2:14-Lauf war der BG-Vorsprung auf drei Zähler geschmolzen (52:49/25.). Die anschließende Roijakkers-Auszeit zeigte Wirkung: Die Göttinger vergrößerten ihren Vorsprung wieder auf zehn Zähler (62:52/29.). Mit diesem Abstand gingen die beiden Teams ins Schlussviertel (67:57).

Im letzten Abschnitt fingen sich die Göttinger endgültig. Als Carter zum 79:59 (34.) traf, war das die Vorentscheidung. Im Anschluss versuchten die Crailsheimer noch einmal alles, aber die Veilchen hielten den Aufsteiger weiter auf Abstand. In den letzten Minuten nahm sich die BG wieder etwas zurück – der Sieg geriet aber nicht mehr in Gefahr. „Wir sind heute mit Energie sowohl offensiv, als auch defensiv gestartet. Aber wir müssen noch konstanter spielen“, so Roijakkers.