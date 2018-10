Veilchen Ladies erwartet beim TK Hannnover das nächste Derby

Hannover Die Göttinger Erstliga-Basketballerinnen spielen am Sonntag in der Landeshauptstadt.

Eine Woche nach dem hart umkämpften 74:66-Erfolg über Eintracht Braunschweig geht es für die Flippo Baskets der BG 74 Göttingen in der DBBL erneut gegen einen Gegner aus Niedersachsen. Am Sonntag um 16 Uhr treten die Veilchen Ladies beim Turnklubb zu Hannover an. Ein hartes Stück Arbeit steht bevor.

Am Kader des TKH lässt sich ablesen, dass der Verein äußerst ambitioniert in die noch junge Saison gestartet ist. Mit Haiden Palmer und Aleksandra Tarasava wurden zwei der besten Korbjägerinnen der vergangenen Saison von Rekordmeister Wasserburg verpflichtet, vom Erstliga-Absteiger USC Heidelberg kam Topscorerin Veshaundra Young, aus Halle wechselte Nationalspielerin Inken Henningsen nach Hannover.

Dennoch lief der Saisonauftakt für den TKH alles andere als erfolgreich. Zwei Siegen stehen bereits drei Niederlagen gegenüber. Flippo Baskets-Headcoach Giannis Koukos und seine Schützlinge wissen trotzdem um die Schwere der Aufgabe: „Hannover hat sich gut verstärkt und hat ähnlich wie wir eine breite Rotation. Das wird ein ganz schweres Match.“ Nach zwei Siegen in Serie fahren die Veilchen Ladies aber mit breiter Brust in die Landeshauptstadt.