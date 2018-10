Paddelquäler Northeim rasen über 200 Meter auf Rang eins

Die Paddelquäler des Drachenbootvereins Northeim haben erfolgreich an der 15. Bestenermittlung im Breitensport des Deutschen Kanuverbandes in Wiesbaden teilgenommen. „Heute haben wir Vereinsgeschichte geschrieben“, sagte Trainer Gert Gaschler, der nach einem ereignisreichen Tag voller Stolz in die glücklichen Gesichter seiner Teammitglieder blickte.

Die Paddelquäler, welche sich in ihrer aktuellen Besetzung erst in dieser Saison zusammengefunden haben, schafften Unglaubliches für den Verein. Bei der ersten Teilnahme des Teams an einer offiziellen nationalen Regatta des DKV erpaddelten sie sich in der Königsdisziplin über 200 Meter den ersten Platz. Das Teilnehmerfeld war stark besetzt mit Teams aus ganz Deutschland. Selbstbewusst gingen die Paddelquäler vor der Kulisse des Schiersteiner Hafens am Samstagmorgen in die ersten zwei Vorläufe. Nach zwei zweiten Plätzen war klar: Im Finale geht noch mehr.

Perfekter Start im Finale

Der Wille war groß und das Team wollte zeigen, was in ihm steckt. Nach einem perfekten Start wurde jeder darauffolgende Paddelschlag mit der Präzision eines Uhrwerks durchgezogen. Der fulminante Endspurt tat sein Übriges und die Paddelquäler wurden mit einer Zeit von 57,64 Sekunden Erster. Mit 0,2 Sekunden Abstand folgte das Team TVK aus Essen, 0,3 Sekunden zurück lag der Dragons Club Leipzig. Bei Bekanntgabe des Ergebnisses brachen alle Dämme, Tränen der Freunde flossen und Freudenschreie erfüllten den Hafen.

Die Platzierung kommt nicht von ungefähr. Hinter dem Erfolg stecken jede Menge harte Arbeit, Disziplin und Kampfgeist jedes einzelnen Paddlers, der Trommlerin, des Steuermanns Thomas Bothur und des Trainers Gert Gaschler.

Auf den Distanzen von 500 Metern und 2.000 Metern belegten die Northeimer jeweils den starken vierten Platz, über 500 m fehlten zum Treppchen nur 0,04 Sekunden. Alles in allem markiert die Bestenermittlung den Abschluss und Höhepunkt einer erfolgreichen Sommersaison.