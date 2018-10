BG Göttingen trifft im BBL-Pokal auf Brose Bamberg

Einen so guten Saisonstart hat die BG Göttingen schon lange nicht mehr hingelegt. Drei Siege aus vier Spielen – die Bilanz kann sich sehen lassen. Nach dem straffen Auftaktprogramm mit drei Heimspielen innerhalb von zwei Wochen, müssen sich die Veilchen-Fans jetzt etwas gedulden, bis sie ihrem Lieblingsteam wieder in der Göttinger Sparkassen-Arena zujubeln können.

In rund zwei Wochen ist Aufsteiger Hakro Merlin Crailsheim zu Gast (28. Oktober, 15 Uhr), wiederum zwei Wochen darauf kommt Science City Jena in die Unistadt (10. November, 18 Uhr). Am Samstag, 24. November, (20.30 Uhr) kommt es zum Duell zwischen BG-Kapitän Michael Stockton und seinem Bruder David, der für Medi Bayreuth auf Korbjagd geht. Während Tickets für die Partie gegen Crailsheim schon erhältlich sind, startet der Kartenvorverkauf für die beiden November-Heimspiele am heutigen Dienstag. Karten gibt es in der BG-Geschäftsstelle am Schützenplatz, bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen und im Online-Ticketshop.

Heimspiel im Pokal

Im BBL-Pokal haben die Veilchen erneut ein Heimspiel zugelost bekommen. Bundestrainer Henrik Rödl zog die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers gleich als erste aus dem Lostopf. Gegner im Viertelfinale ist Brose Bamberg, das sich im Achtelfinale gegen s.Oliver Würzburg durchsetzte.

Die zweite Runde des reformierten Pokal-Wettbewerbs wird am 22. und 23. Dezember ausgetragen. Die Veilchen werden somit innerhalb weniger Tage gleich zweimal auf die Franken treffen, die am 26. Dezember zum Liga-Spiel in Göttingen zu Gast sind. Informationen zum genauen Spieltermin und Kartenvorverkauf wird die BG Göttingen noch veröffentlichen. In den weiteren Viertelfinale-Spielen trifft Science City Jena auf die Telekom Baskets Bonn, die Frankfurt Skyliners empfangen die Basketball Löwen Braunschweig und der FC Bayern München duelliert sich mit Alba Berlin.